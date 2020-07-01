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12 сентября
Ростуризм: За лето в России отдохнули 25 млн человек

При этом спрос на отдых на Северном Кавказе вырос почти в два раза


 

Общее число отдохнувших с мая по август в российских регионах туристов составило 25 млн, это больше, чем в 2021 году и в допандемийном 2019, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

 

«С мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов», — написала она в своем телеграм-канале.

 

Глава Ростуризма добавила, что среди направлений для экскурсионных городских поездок лидировали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, исторические города Золотого кольца и Русского Севера.

«Почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе», — подчеркнула она.

 

По информации Ростуризма, продажи туров на осень выросли в 2-3 раза благодаря программе туристического кешбэка.

Осенний этап программы кешбэка прошел с 25 августа по 10 сентября, правительство выделило на него 10 млрд рублей. Окончательные итоги программы будут подведены позднее, но по состоянию на 6 сентября россияне приобрели туров и проживания в отелях на 7 млрд рублей, кешбэк составил 1,5 млрд.

 

По информации туроператоров, среди республик Северного Кавказа лидером по росту интереса туристов прошедшим летом стал Дагестан. Турпоток туда вырос не менее, чем на 30%, - отмечает информагентство.

/TOURBUS.RU

 


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