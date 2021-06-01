Новости Сервисы бронирования подвели летние итоги Cервисы «ЮKassa», «Суточно.ру» и «Эвотор» изучили основные тенденции прошедшего сезона в сфере внутреннего туризма

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе компаний, сервисы «ЮKassa», «Суточно.ру» и «Эвотор» изучили основные тенденции во внутреннем туризме летом 2022 года, определив среднюю стоимость аренды частного жилья, самые популярные направления поездок, а также сравнили объёмы покупок билетов и выручку отелей с данными за лето 2021 года. По данным сервиса "ЮKassa", с 1 июня по 31 августа 2022 года оплаченных автобусных поездок и туров стало на 46% больше по сравнению с летом прошлого года. Обороты интернет-площадок, продающих билеты через «ЮKassa» увеличились на 113%. Количество плательщиков выросло на 45%, а средний чек стал на 46% больше и составил 3211 рублей. При этом обороты платежей на сервисах по аренде транспортных средств уменьшились на 4%, а вот количество заявок на аренду выросло на 46%. Плательщиков стало больше на 43%. При этом средний чек снизился на 34%, до 1766 рублей. Поездки на поездах тоже стали популярнее. Количество продаж билетов у этого сервиса выросло на 45%, а обороты интернет-площадок — на 76%. Средний чек тоже увеличился — на 22%, до 5001 рубля. Платящих пользователей стало больше на 45%. По данным сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру», к концу лета средняя стоимость аренды частного жилья в России оказалась на 6% ниже, чем в начале сезона. Так, 1 июня средняя арендная ставка составляла 3162 рубля за сутки, а 31 августа — 2981 рубль. Выше всего были цены в июле — к середине месяца аренда стоила в среднем 3801 рубль за сутки. Самыми популярными направлениями для самостоятельных поездок стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Значительно вырос спрос на путешествия в Кисловодск, Выборг, Великий Новгород, Махачкалу, Дербент, курорты Карелии и Калининградской области к. «Летний сезон однозначно состоялся. По большинству направлений спрос от гостей был выше, чем в прошлом году. Исключение составили те города, где были закрыты аэропорты. В начале весны из России ушли западные сервисы, но спрос не упал, а перераспределился на отечественные площадки, в том числе на наш сервис», — отмечает Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру». По данным компании «Эвотор», за это лето средняя выручка российских мини-отелей превысила прошлогоднюю на 12%. Сильнее всего выросли обороты в Приморье, Москве, Красноярском и Алтайском краях, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Нижегородской области и Татарстане. Средний чек в несетевых гостиницах вырос на 9%, до 6613 рублей. Столичные мини-отели, по данным «Эвотора», за летний сезон нарастили выручку на 46%. Средний чек увеличился на 42%, до 8862 рублей. Выручка несетевых отелей Санкт-Петербурга оказалась этим летом на 25% выше, чем прошлым. Средний чек составил 8220 рублей — это на 19% больше, чем в прошлом году. Средняя выручка несетевых гостиниц Приморского края увеличилась на 58%, а средний чек вырос на 18%, до 7121 рубля. Мини-отели Красноярского края смогли нарастить обороты в среднем на 32%, но средний чек вырос всего на 6%, до 4561 рубля. В Алтайском крае средняя выручка гостиниц увеличилась на 28%, а средний чек — на 16%, до 4062 рублей. Выручка несетевых гостиниц Краснодарского края выросла по сравнению с прошлым летом на 26%, а средний чек — на 6%, до 9231 рубля. На 25% выше оказались обороты мини-отелей Нижегородской области, но при этом средний чек снизился на 4%, до 5656 рублей. /TOURBUS.RU

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