Air Moldova не начнет рейсы из Кишинева в Москву

Авиакомпания Air Moldova не начнет с 1 октября рейсы из Кишинева в Москву, - сообщают СМИ.

Напомним, что в пятницу Air Moldova объявила в пятницу о том, что она возобновит рейсы из Кишинева в Москву с начала следующего месяца. "Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", — было сказано в сообщении.

Также решение было связано с "требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале", объяснил перевозчик.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", — сообщила в пятницу компания.

Однако в минувшие выходные агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера Молдовы Андрея Спыну сообщило, что «Управление гражданской авиации Молдавии запрещает Air Moldova и другим авиакомпаниям страны возобновлять полеты в Москву».

При этом, по информации АТОР «рейсы Air Moldova сразу были помечены авиапоисковиками как «не подходящие туристам», однако многие все же надеялись на их регулярный характер и на то, что несмотря на сложности с покупкой билета (только по выпущенным за рубежом картам) все же можно будет путешествовать через Молдову в Европу этими рейсами. У Air Moldova – неплохая разлетка по странам ЕС, а билеты при этом недорогие».

«Как и указывали вчера в неофициальных комментариях туроператоры, «решение авиакомпании очень странное – ведь Молодова всецело присоединилась к западным авиасанкциям, и рейсы, скорее всего, долго не проживут». Так и оказалось: через Молдову в Европу полететь не получится.

Похоже, что молдавские власти приняли окончательное решение (хотя и есть минимальный шанс, что авиакомпании все же удастся организовать рейсы в полностью вывозном, не туристическом режиме)», - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU