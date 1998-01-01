Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Москвы в Анталью

Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines в субботу начал полетную программу из Антальи в Москву, сообщает пресс-служба аэропорта "Шереметьево". Рейсы будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A330 и A321.

О создании Southwind Airlines власти Турции объявили в апреле этого года с целью привлечения российских туристов. По данным "Шереметьево", по состоянию на август маршрутная сеть перевозчика включала семь российских направлений: Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, а также Тбилиси.

Парк авиакомпании состоит из трех самолетов: двух широкофюзеляжных А330 и одного узкофюзеляжного А321.

По данным ресурса Airfleets.net, один из А330 ранее эксплуатировался российской компанией Nordwind.

Как отмечает сегодня АТОР, «Открытие регулярных рейсов Southwind Airlines позволит удовлетворить высокий спрос среди российских пассажиров на маршруте Москва – Анталья. В Шереметьево первый рейс Southwind Airlines по традиции встретили водной аркой. Представители руководства аэропорта Шереметьево вручили цветы экипажу при встрече, поприветствовали пассажиров первого рейса».

При этом билеты на новые рейсы отдельно приобрети нельзя – только в составе турпакетов туроператоров. Путевки в Турцию с перевозкой на Southwind Airlines есть в продаже у туроператоров Pegas Touristik, Coral Travel и ANEX Tour.

Сейчас у этих туроператоров можно купить тур в Анталью на этих рейсах с вылетом в середине сентября и проживанием в отеле 4-5* по цене от 150-160 тыс. рe,. на двоих (6 ночей, «всё включено»)

Как отмечали ранее эксперты АТОР, «В результате совместной работы туррынка и госструктур количество провозных мощностей на линиях между Россией и Турцией выросло в разы: отвечая на потребности туристического сектора, при активном участии Ростуризма, российские власти пришли к модели, когда на региональных направлениях турецким коллегам согласовали до 100% от заявленных рейсов, на московском направлении – до 50%.

Опрошенные эксперты авиарынка предполагают, что именно благодаря этому «послаблению» для регионов Southwind в итоге удалось выйти на рынок. Источники издания подчеркивают, что речь идет именно о новых разрешениях для нового перевозчика, а не о том, что она заменила какую-то другую авиакомпанию на этих линиях.

Расширение международных полетных программ однозначно благотворно сказывается на стоимости авиабилетов, работе туристического рынка и даже на внутреннем пассажиропотоке российских авиакомпаний – через крупные аэропорты туристы вылетают на отдых за рубеж, а до них могут добираться внутренними рейсами».

/TOURBUS.RU