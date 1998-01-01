Еврокомиссия рекомендовала пересмотреть действие ранее выданных россиянам шенгенских виз

С сегодняшнего дня ЕС приостановил соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует государствам ЕС вновь провести оценку признания виз, уже выданных россиянам, заявила в пятницу член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, которую цитирует «Интерфакс».

"По состоянию на сегодняшний день действительны менее миллиона виз, выданных россиянам. Но сейчас с новым визовым режимом в отношении России есть смысл пересмотреть вопрос о том, стоит ли продолжать признавать уже выданные визы", — заявила г-жа Йохансон на пресс-конференции в Нуйямаа (Финляндия).

"Это не просто возможность для стран-членов, это рекомендация", — добавила она.

Г-жа Йохансон отметила, что позднее ЕК опубликует руководство по действиям в условиях нового визового режима с Россией. По ее словам, визу будет проще получить журналистам, а также по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам.

"В отношении остальных, кто прибывает по несущественным причинам, нам нужно будет проводить более тщательную оценку, которая займет время, этот процесс будет более затратным. В отношении выдачи таких виз нам следует быть гораздо более строгими", — сказала она.

Как напоминает «Интерфвкс», несколько дней назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза.

"Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут", — сказал г-н Боррель в ходе межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики, политики безопасности и обороны.

Ранее в пятницу вступило в силу решение ЕС приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, однако действовать оно начнет сегодня, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов после его окончательного утверждения уведомить о нем другого участника соглашения — Россию.

В Совете ЕС ранее пояснили, что приостановка соглашения приведет к повышению визового сбора с 35 евро до 80 евро для граждан РФ, необходимости предоставления для оформления визы дополнительных документов, к увеличению сроков оформления визы, а также соблюдению более строгих правил выдачи многократных виз.

В Брюсселе ранее сообщали, что для получения многократных виз потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме".

/TOURBUS.RU