Новости

Северная столица примет активное участие в форуме «Отдых Leisure 2022»

В этом году Санкт-Петербург является городом-партнером международного туристического форума-выставки

С 13 по 15 сентября в московском центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure». Мероприятие является аккумулятором основных актуальных мировых трендов, площадкой для диалога власти и бизнеса, отражением настроений туристской отрасли России.

Санкт Петербург на форуме-выставке выступает в статусе города-партнера.

Туристский потенциал Северной столицы представят Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга, подведомственные ему учреждения - Конгрессно-выставочное бюро и Городское туристско-информационное бюро, а также ведущие представители туристской отрасли города на Неве, Музей железных дорог России и музей-макет «Петровская Акватория».

Гостей экспозиции ждет насыщенная деловая программа, состоящая из презентаций, деловых встреч и переговоров.

В первый день «ОТДЫХ Leisure 2022» состоится деловая сессия Санкт Петербурга, в рамках которой пройдёт обсуждение перспектив развития проекта «Серебряное ожерелье России». Участники стратегической сессии поделятся примерами из практики и новыми идеями по межрегиональному взаимодействию, обменяются успешным опытом построения привлекательных для туристов проектов, а также обсудят вопросы разработки единой маркетинговой политики в рамках «Серебряного ожерелья России».

Северная столица занимает особое положение в этом проекте ввиду своего богатого туристского потенциала, роли национального хаба для путешествий, связывающего большинство маршрутов на Северо-Западе России, пилотного региона для новых технологий и проектов в сфере туризма.

В рамках форума-выставки также обсудят такие темы как устойчивость развития отрасли, въездной туризм в текущих условиях, привлечение иностранных туристов.

«ОТДЫХ Leisure 2022» ежегодно проходит в Москве на протяжении 28 лет. В этом году сезонные предложения, новые маршруты и объекты размещения представят 450 экспонентов из 40 регионов России и 20 стран мира.

В течение трех дней участники обсудят перспективы развития выездного, въездного и внутреннего туризма, изучат успешные кейсы, лучшие практики и инновации. Значительная часть деловой программы адресована студентам туристских вузов и начинающим предпринимателям.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга



