В Таиланде отменяют все антикоронавирусные ограничения и готовятся принимать карту «Мир»

Исполнительный директор Управления по туризму Таиланда г-жа Титипорн Маненате провела пресс-конференцию в Москве

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для туристов, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате.

"С 1 июля отменены ограничения на въезд, в том числе требование о регистрации на платформе ThailandPass перед поездкой. Вакцинированные туристы сейчас въезжают только с сертификатом вакцинации, причем признаны и "Спутник V", и "Спутник Лайт". Невакцинированным нужно иметь ПЦР-тест. А с 1 октября мы планируем полностью отменить режим пандемии, введенный из-за коронавируса: все ограничения будут сняты, включая ПЦР-тесты", — рассказала она.

По словам г-жи Маненате, решение о необходимости носить или не носить маски туристы смогут принимать сами.

При этом Таиланд по итогам 2022 года рассчитывает принять 250 тыс. российских туристов, а с января по сентябрь в стране побывало 90 тыс. россиян, сообщила также Титипорн Маненате.

Г-жа Маненате отметила, что основной объем перевозки между Россией и Таиландом сейчас выполняют авиакомпании третьих стран транзитными рейсами. Ожидается, что до конца года они перевезут около 110 тыс. пассажиров и еще порядка 20 тыс. перевезет "Аэрофлот", который 30 октября планирует запустить прямой рейс на остров Пхукет.

Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300, время в пути составит чуть больше 9 часов.

Представитель ТАТ также добавила, что Таиланд планирует продолжать активную маркетинговую кампанию по продвижению направления в России. Основной упор будет делаться на путешествия для семей с детьми, оздоровительные туры с включением спа-процедур, гастрономические туры с посещением ресторанов, имеющих звезды Michelin.

"Сегодня мы проводим в Москве встречу 26 представителей турбизнеса Таиланда, отельеров и принимающих компаний, с российскими туристическими агентствами. Цель этой встречи — показать российским коллегам, что пандемия закончилась и туриндустрии Таиланда работает в обычном режиме. А тайским компаниям важно видеть, что российский туристический бизнес продолжает активно работать.

Даже при наличии ограничений по перевозке эта деловая встреча будет способствовать развитию бизнес-отношений между двумя странами", — подчеркнула она.

"Еще одна цель нашего мероприятия — подтвердить то, что российские туристы остаются желанными гостями в Таиланде, и что мы сделаем все, что от нас зависит, для развития деловых связей между Россией и Таиландом, для успешного сотрудничества между всеми партнерами, включая, что сейчас наиболее важно для нас, авиакомпании", — добавила Титипорно Маненату.

Она также подтвердила, что в Таиланде активно идет работа, связанная с реализацией возможности использования карт "Мир" в стране российскими туристами, но завершиться она может не ранее, чем через 2-3 месяца.

По словам г-жи Маненате, наиболее вероятно, что снять деньги по карте можно будет в терминалах "Сиамского коммерческого банка" (SCB). В ТАТ также отметили, что россияне в Таиланде без проблем могут купить местную валюту баты за рубли в пунктах обмена.

Отметим, что до пандемии в 2019 году Таиланд принял почти 40 млн туристов, в том числе почти 1,5 млн российских.

/TOURBUS.RU