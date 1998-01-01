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Air Moldova возобновит полеты в Москву/ Из Казани будут запущены рейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран/ AnadoluJet продлил до 20 ноября рейсы из Калининграда в Анталью

Air Moldova возобновит полеты в Москву

Air Moldova после приостановки рейсов в Москву в феврале этого года возобновит их с 1 октября, говорится в сообщении компании. "Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", — сказано в сообщении.

Также решение связано с "требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале", объяснил перевозчик.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", — сообщила компания.

Из Казани будут запущены рейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран

Авиакомпания Air Serbia 19 сентября запускает прямой регулярный рейс из Казани в Белград, сообщил гендиректор аэропорта Казани Сергей Романцов на брифинге. Полеты будут выполняться дважды в неделю.

Кроме того, авиакомпания Red Wings планирует запустить рейс из Казани в Тель-Авив, проект находится на стадии проработки документации по авиационно-транспортной безопасности, сказал г-н Романцов.

Со своей стороны замгендиректора авиакомпании Nordwind Антон Маттис сообщил журналистам, что эта авиакомпания планирует в ноябре запустить прямой еженедельный рейс из Казани в Тегеран.

Nordwind сейчас трижды в неделю летает в Тегеран из Москвы, и на этом направлении есть устойчивый пассажиропоток из Татарстана, поэтому авиакомпания решила дополнить полеты в столицу Ирана прямым рейсом из Казани, сказал г-н Маттис.

AnadoluJet продлил до 20 ноября рейсы из Калининграда в Анталью

Авиакомпания AnadoluJet до 20 ноября будет выполнять прямые рейсы из Антальи в Калининград, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Аэропорт "Храброво".

"Турецкая авиакомпания AnadoluJet, которая является лоукостером и дочерним предприятием Turkish Airlines, направила в "Храброво" запрос на согласование продления чартерной программы до 20 ноября. Мы ответили, что готовы к приему этих рейсов. Они уже будут выполняться в рамках зимнего расписания пять раз в неделю на самолетах Boeing 737 вместимостью 189 кресел", — рассказали в пресс-службе.

Ранее чартерная программа турецкой авиакомпании была рассчитана до 30 октября. Однако, как отметили в пресс-службе, высокий спрос на отдых в Турции стал основной причиной продления полетной программы между Калининградом и Антальей.

В местных турагентствах отмечают, что полеты в Анталью привлекательны и тем, что AnadoluJet выполняет полеты напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря.

/TOURBUS.RU