Этой зимой «Аэрофлот» планирует летать в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, Гоа, на Мальдивы и Сейшелы

"Аэрофлот" в зимнем расписании планирует начать летать из Москвы в Египет и Индию, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Гоа", — сказал Александровский журналистам в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

По его словам, международная программа "Аэрофлота" в зимнем расписании "в целом сформирована и развивается", - сообщает «Аэрофлот».

"Мы сохраняем два турецких направления — Стамбул и Анталью (с сезонным изменениям частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы, — отметил г-н Александровский. — Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай".

С небольшими изменениями "Аэрофлот" продолжит зарубежную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эль-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку, отметил глава компании.

"По внутренней маршрутной сети мы запланировали ряд новых направлений, которые "Аэрофлот" раньше не выполнял — планируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи", — заключил Александровский.

Группа "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, сообщил также гендиректор компании Сергей Александровский.

"В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация в отрасли существенно изменилась, и цели изменились", — сказал г-н Александровский журналистам.

"Согласно скорректированной стратегии, к 2024 году у нас должно быть более чем 80% российского программного обеспечения, к 2027 году — все 100%. Это и коммерческие системы (в том числе по бронированию билетов), и производственные", — заявил он.

В компании рассчитывают, что отечественный софт "по качеству будет не хуже иностранных аналогов, - добавил он.

По информации «Интерфакса», на конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% — российские SSJ100.

Накануне сообщалось, что группа подписала соглашение о поставке до 2030 года 339 отечественных самолетов: 210 МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.