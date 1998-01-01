ЦИФРА НЕДЕЛИ: Объем бронирований в рамках осенней программы кешбэка вырос в 1,5 - 4 раза

Объем бронирований пакетных туров в рамках завершающегося 10 сентября осеннего этапа программы кешбэка вырос по сравнению с прошлым годом в разы, средний чек увеличился на 75%, а в топ-3 по продажам вошли Краснодарский край, Кавминводы и Санкт-Петербург, сообщают сегодня Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».

"У большинства туроператоров объем бронирований на даты заездов с 1 октября по 25 декабря вырос по сравнению с тем же периодом 2021 года, в зависимости от компании, в 1,5-4 раза. Но нужно учитывать, что в прошлом году в этот период продажи туров по России были очень слабыми из-за ковидных ограничений.

С учетом эффекта "низкой базы" долю дополнительных бронирований в среднем по рынку можно оценить в 25-28%", — отмечает ассоциация.

В топ по продажам, по данным туроператоров, входят Краснодарский край, на который приходится порядка 70% заявок, Кавминводы в Ставропольском крае и Санкт-Петербург. В первую десятку входят республики Северного Кавказа, где лидирует Дагестан, Подмосковье, Калининград, речные круизы, Крым, Шерегеш, Татарстан.

В сегменте речных круизов, по данным крупнейших круизных компаний "ВодоходЪ" и "Мостурфлот", лидируют путешествия из Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении, круизы на 4 дня из Москвы в Тверь Мышкин, Рыбинск, Углич, а также круизы в Ярославль, Казань и Пермь.

По данным "РЖД Тур", наибольший объем продаж по акции кешбэка пришелся на железнодорожные круизы на юг России на поезде "Жемчужина Кавказа". За ними идут железнодорожные круизы в Карелию, "Серебряный маршрут", "Сказы Поволжья", а также комбинированные железнодорожные туры выходного дня в Калининград, Казань, Йошкар-Олу, Самару и Тольятти.

По статистике бронирований, средний чек на тур с кешбэком составляет в этом году от 35 до 90 тыс. рублей, что на 75% больше, чем в прошлом году в период осенней акции. В АТОР подчеркивают, что рост связан с несколькими факторами, первый из которых — рост цен на размещение на 15-25%.

"Повлияло также изменение условий программы, из-за которого минимальная продолжительность тура выросла с двух до трех ночей. Кроме того, в этом году среди покупателей туров с кешбэком увеличилась доля семейных туристов. В прошлом году она составляла 5-20%, в этом году достигла 16-30%. Большинство таких туристов едет в Краснодарский край.

Доля одиночных туристов, наоборот, уменьшилась с 30 до 5-10%. Соответственно увеличению количества человек в одном бронировании растет и сумма среднего чека. Кроме того, в ряде компаний выросла доля турпакетов с перелетом – это тоже увеличивает стоимость тура", — рассказали в АТОР.

В туркомпаниях также сообщили, что в покупателей туров с кешбэком могло бы быть больше, если бы окно продаж длилось дольше. В прошлом году туры с кешбэком на осенне-зимний период продавались почти 3 месяца – с 16 июня по 10 сентября. В этом году осенний этап начался 25 августа и завершится 10 сентября.

Кроме того, на прежних этапах наиболее популярными были туры на 3 дня/2 ночи, которые в этом году исключили из акции. Это, как снижают туроператоры, также снизило спрос.

По данным Ростуризма, на 7 сентября туров с кешбэком в рамках осеннего этапа акции было продано более чем на 8 млрд рублей. Размер возвращенных на карты туристов средств составил 1,7 млрд рублей.

Всего на этот проведение акции этой осенью правительство выделило 10 млрд рублей, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU