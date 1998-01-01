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09 сентября
Три страны Балтии и Польша закроют границы для россиян с 19 сентября
Граждане РФ с шенгенскими визами не смогут пересекать границы четырех соседних европейских стран
Латвия, Литва, Эстония и Польша с 19 сентября вводят ограничения на въезд граждан России, имеющих визы других стран Шенгенской зоны, сообщается в совместном заявлении премьеров этих стран, - сообщает «Интерфакс».
Как говорится в заявлении премьеров, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и выражают "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".
В документе указано, что въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен на основе принятых каждой страной национальных временных мер, которые должны вступить в силу к 19 сентября.
При этом въезд будет возможен в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в ряде других случаях.
Премьеры приветствовали решение остановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, но при этом отметили, что необходимы "дальнейшие более жесткие меры", чтобы значительно сократить количество выдаваемых виз, прежде всего, туристических, и уменьшить поток граждан России в ЕС и Шенгенскую зону, информирует агентство BNS.
Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.
Со своей стороны, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что ранее на российско-эстонскую границу за сутки проходило 600 россиян, после первой порции ограничительных мер их число сократилось до 100-150 человек.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, и ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней.
Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.
Между тем, пока что лишь незначительное снижение числа легковых автомобилей на российско-эстонской границе наблюдается после введения Эстонией ограничений на въезд для россиян, - следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" Северо-Западным таможенным управлением.
В частности, в первые две недели после введения ограничений, с 18 августа по 1 сентября, в РФ из Эстонии въехали свыше 8,6 тыс. легковых и более 2,6 тыс. грузовых транспортных средств. Выехали из России в Эстонию за этот период более 8,7 тыс. легковых авто и свыше 4,2 тыс. фур.
Двумя неделями ранее, до введения ограничений, с 3 по 17 августа, из Эстонии в Россию въехали более 9 тыс. легковых и свыше 2,6 тыс. грузовых автомобилей. В направлении выезда из РФ российско-эстонскую границу пересекли почти 9,5 тыс. легковых и около 4,4 тыс. грузовых автомобилей.
/TOURBUS.RU
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