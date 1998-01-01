Новости Три страны Балтии и Польша закроют границы для россиян с 19 сентября Граждане РФ с шенгенскими визами не смогут пересекать границы четырех соседних европейских стран

Латвия, Литва, Эстония и Польша с 19 сентября вводят ограничения на въезд граждан России, имеющих визы других стран Шенгенской зоны, сообщается в совместном заявлении премьеров этих стран, - сообщает «Интерфакс». Как говорится в заявлении премьеров, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и выражают "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". В документе указано, что въезд граждан России в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен на основе принятых каждой страной национальных временных мер, которые должны вступить в силу к 19 сентября. При этом въезд будет возможен в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в ряде других случаях. Премьеры приветствовали решение остановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, но при этом отметили, что необходимы "дальнейшие более жесткие меры", чтобы значительно сократить количество выдаваемых виз, прежде всего, туристических, и уменьшить поток граждан России в ЕС и Шенгенскую зону, информирует агентство BNS. Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна закрывает с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Со своей стороны, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что ранее на российско-эстонскую границу за сутки проходило 600 россиян, после первой порции ограничительных мер их число сократилось до 100-150 человек. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, и ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы. Между тем, пока что лишь незначительное снижение числа легковых автомобилей на российско-эстонской границе наблюдается после введения Эстонией ограничений на въезд для россиян, - следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" Северо-Западным таможенным управлением. В частности, в первые две недели после введения ограничений, с 18 августа по 1 сентября, в РФ из Эстонии въехали свыше 8,6 тыс. легковых и более 2,6 тыс. грузовых транспортных средств. Выехали из России в Эстонию за этот период более 8,7 тыс. легковых авто и свыше 4,2 тыс. фур. Двумя неделями ранее, до введения ограничений, с 3 по 17 августа, из Эстонии в Россию въехали более 9 тыс. легковых и свыше 2,6 тыс. грузовых автомобилей. В направлении выезда из РФ российско-эстонскую границу пересекли почти 9,5 тыс. легковых и около 4,4 тыс. грузовых автомобилей. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка