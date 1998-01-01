Жители Смоленщины полетят в ОАЭ и на Мальдивы из Минска

Как сообщает АТОР, авиакомпания flydubai с 22 октября будет выполнять рейсы из Минска в Дубай. Из Белоруссии в ОАЭ будут летать уже два авиаперевозчика. Сейчас прямые рейсы из Минска в ОАЭ выполняет Belavia, но в аэропорт эмирата Шарджа.

При этом, по информации АТОР, у туроператора «Русский Экспресс», чья дочерняя компания работает в Белоруссии, имеются на новом рейсе блоки в объеме 210 кресел в неделю. Блочный контракт подписан на весь сезон – с 22 октября по 25 марта 2023 года. Под блочную авиаперевозку у «Русского Экспресса» есть гарантированные номера в самых популярных отелях ОАЭ.

По информации источников АТОР, блоки мест на этих рейсах берут и еще два крупных российских туроператора с белорусскими «дочками».

«В Беларуси будем продвигать три продукта холдинга. Первый – система бронирования отдельных туристических услуг и динамических пакетов Online Express. Вторым направлением станут туры в Эмираты и на Мальдивы с перелетом рейсами flydubai. Именно для этого мы взяли блоки мест в Дубаи из Минска. И третье направление деятельности – туры с вылетом из Москвы и индивидуальное обслуживание от FIT express», – сообщил г-н Кобищанов.

Помимо туров в ОАЭ на блочной перевозке flydubai «Русский Экспресс» предложит туристам из Белоруссии туры на Мальдивы.

Предложенные цены на туры в ОАЭ на блочной перевозке, говорят эксперты АТОР, могут быть интересны не только туристам из Белоруссии, но и жителям Смоленской области.

Из Смоленска до Москвы добираться дольше, чем до Минска. К тому же туры из Москвы на конец октября стоят в среднем 141,1 тыс. р. на двоих против 100 тыс. руб. из Минска.

Заявленные тарифы на перелет у flydubai схожи с действующими тарифами Belavia. Улететь с Belavia из Минска в Шарджу 25 октября можно за 28,6 тыс. руб. на человека в одну сторону. А с flydubai 22 октября из Минска в Дубай – за 33,9 тыс. руб. на человека в одну сторону.

/TOURBUS.RU