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08 сентября
Главы Ростуризма и МИД обсудят запуск электронных виз для граждан 52 стран
Ранее Зарина Догузова попросила президента отказаться от «принципа зеркальности» при введении электронных виз
Глава Ростуризма Зарина Догузова на следующей неделе планирует обсудить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запуск электронных виз для граждан 52 стран, в том числе недружественных к России, сообщает «Интерфакс».
"На следующей неделе буду просить о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы все с ним подробно обсудить по следам форума .
Я уже читала его слова, что будет дано указание не исходить из принципа зеркального ответа в визовых вопросах. Я надеюсь, что нам в ближайшее время удастся запустить режим электронной визы, которую мы так все ждали до пандемии", — сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума.
Зарина Догузова напомнила, что тогда запуск электронных виз планировался для граждан 52 стран, в том числе европейских.
"Если мы решили отвечать открытостью и приглашать к себе иностранных туристов, почему бы не запустить электронную визу для всего перечня стран, включая европейские. На иностранных туристах в мире зарабатывают десятки миллиардов долларов. Это большие доходы для нашей страны, это внешний спрос, который простимулирует развитие инфраструктуры, рабочие места.
И еще нам сегодня стратегически важно доносить свою позицию миру, чтобы у туристов была возможность своими глазами увидеть, какая Россия на самом деле. Когда ты прекрасно провел время в России, знаешь страну, тебя сложно убедить в том, что здесь злые люди ходят", — добавила Зарина Догузова.
По ее прогнозам, туристы из тех стран, которые ездили в Россию до пандемии, поедут и сейчас в случае запуска удобных электронных виз, хотя и не в таком объеме.
"Конечно, нужно провести определенную информационную работу, запускать рекламную кампанию. Когда ты можешь быстро, удобно, без визы, либо с удобно оформляемой электронной визой на выходные прилететь в Москву, Петербург, Казань, на Дальний Восток, ты по-другому на это все смотришь.
Когда тебе не надо тратить время на бюрократические процедуры, миллионы людей по-другому бы посмотрели на поездки в России", — считает глава Ростуризма.
"Те, кто хотят к нам ездить с мирными целями, пусть приезжают и с удовольствием проводят здесь время", — подытожила она.
Ранее во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма Зарина Догузова попросила президента РФ вернуться к вопросу запуска электронных виз для граждан 52 стран мира, отказавшись от принципа зеркальности, которого обычно придерживается Россия в визовых вопросах. Г-н Путин предложил проработать это предложение, "не цепляясь за взаимность".
В среду на сессии ВЭФ г-н Путин заявил, что российские власти не будут отвечать зеркально на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза.
/TOURBUS.RU
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