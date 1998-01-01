Главы Ростуризма и МИД обсудят запуск электронных виз для граждан 52 стран

Глава Ростуризма Зарина Догузова на следующей неделе планирует обсудить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запуск электронных виз для граждан 52 стран, в том числе недружественных к России, сообщает «Интерфакс».

"На следующей неделе буду просить о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы все с ним подробно обсудить по следам форума .

Я уже читала его слова, что будет дано указание не исходить из принципа зеркального ответа в визовых вопросах. Я надеюсь, что нам в ближайшее время удастся запустить режим электронной визы, которую мы так все ждали до пандемии", — сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума.

Зарина Догузова напомнила, что тогда запуск электронных виз планировался для граждан 52 стран, в том числе европейских.

"Если мы решили отвечать открытостью и приглашать к себе иностранных туристов, почему бы не запустить электронную визу для всего перечня стран, включая европейские. На иностранных туристах в мире зарабатывают десятки миллиардов долларов. Это большие доходы для нашей страны, это внешний спрос, который простимулирует развитие инфраструктуры, рабочие места.

И еще нам сегодня стратегически важно доносить свою позицию миру, чтобы у туристов была возможность своими глазами увидеть, какая Россия на самом деле. Когда ты прекрасно провел время в России, знаешь страну, тебя сложно убедить в том, что здесь злые люди ходят", — добавила Зарина Догузова.

По ее прогнозам, туристы из тех стран, которые ездили в Россию до пандемии, поедут и сейчас в случае запуска удобных электронных виз, хотя и не в таком объеме.

"Конечно, нужно провести определенную информационную работу, запускать рекламную кампанию. Когда ты можешь быстро, удобно, без визы, либо с удобно оформляемой электронной визой на выходные прилететь в Москву, Петербург, Казань, на Дальний Восток, ты по-другому на это все смотришь.

Когда тебе не надо тратить время на бюрократические процедуры, миллионы людей по-другому бы посмотрели на поездки в России", — считает глава Ростуризма.

"Те, кто хотят к нам ездить с мирными целями, пусть приезжают и с удовольствием проводят здесь время", — подытожила она.

Ранее во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма Зарина Догузова попросила президента РФ вернуться к вопросу запуска электронных виз для граждан 52 стран мира, отказавшись от принципа зеркальности, которого обычно придерживается Россия в визовых вопросах. Г-н Путин предложил проработать это предложение, "не цепляясь за взаимность".

В среду на сессии ВЭФ г-н Путин заявил, что российские власти не будут отвечать зеркально на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза.

/TOURBUS.RU