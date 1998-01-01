Постпреды стран ЕС утвердили приостановку визового соглашения с Россией

В то же время страны Балтии через 10 дней введут полный запрет на пересечение их границ россиянами

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе одобрил в среду представленное накануне Еврокомиссией (ЕК) предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщили "Интерфаксу" в кулуарах институтов ЕС. "Все пункты сегодняшней повестки по разделу "без обсуждения" одобрены, включая визовой", — заявил собеседник агентства.

В повестке заседания на 7 сентября числился пункт: "Решение Совета о приостановлении применения соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией (утверждение)".

В дальнейшем согласованный постпредами документ поступит на утверждение Совета ЕС, затем последует публикация постановления совета в "Официальном журнале" Евросоюза, после чего приостановка соглашения вступит в силу.

Как напоминает «Интерфакс», в минувший вторник член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что Еврокомиссия предложила полностью приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

Она объяснила, что приостановка этого соглашения означает, что граждане России «больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы».

Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях — до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.

В то же время полный запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней, сообщил вчера министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, - отмечает также «Интерфакс».

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Окончательные решения будут приниматься на национальном уровне, - заявил он.

Г-н Ринкевич подчеркнул, что граждане РФ, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, "будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница".

На вопрос, насколько эффективными станут эти ограничения, учитывая, что другие страны Шенгенского соглашения их не ввели, Ринкевич подчеркнул, что большое количество граждан России используют для въезда в ЕС страны Балтии, а также Финляндию и Польшу. "Это решение имеет как силовой, так и морально-политический аспект", — сказал он.

/TOURBUS.RU

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