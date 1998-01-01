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В Татарстане представили туристический потенциал Москвы и обсудили создание новых турпродуктов

В Казани с успехом прошла выездная бизнес-миссия, организованная столичным Комитетом по туризму

5-6 сентября в Казани состоялась выездная бизнес-миссия, организованная Комитетом по туризму города Москвы с целью презентации туристического и MICE-потенциала столицы туристической отрасли региона.

В мероприятии приняли участие туроператоры, турагентства, объекты размещения и показа, рестораторы и отельеры как с стороны Москвы, так и со стороны Республики Татарстан.

Представители комитета по туризму города Москвы и представители сферы гостеприимства провели презентацию и рассказали о тематических и сезонных продуктах столицы и о MICE-возможностях, в том числе о проекте в области образовательного туризма — «Город открытий» и туристическом сервисе RUSSPASS.

Были представлены и широкие транспортные возможности столицы — 4 аэропорта, 10 железнодородных вокзалов, 4 речных порта. Особо отмечалось бурное развитие гостиничного сектора Москвы — на сегодня в столице насчитывается уже 42 отеля уровня 5*, 171 отель — 4*, 369 трехзвездочных гостиниц. К этому числу нужно добавить большое число аппартаментов, бутик-отелей, гостевых домов и хостелов.

Отдельный блок презентации был посвящен действующим программам правительства Москвы, в рамках которых оказывается грантовая поддержка организаторам делового, молодежного туризма и поездок в Москву для людей старше 55 лет.

Как было отмечено в ходе презентации, в прошлом году столицу посетили 16,9 млн туристов, из них 15,3 млн — граждане России.

Жители Татарстана составили пока что лишь 2,7% от этого числа (десятое место), так что потенциал для развития турпотока из республики еще очень велик. При этом, согласно опросам, 80% жителей республики, посетивших столицу, остались довольны поездкой.

В рамках бизнес-миссии состоялась серия B2B-переговоров представителей туротрасли Татарстана с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы.

В том числе была проведена стратегическая сесссия для формирования экспортного продукта Москва + Казань для стран Ближнего Востока и Индии с участием ведущих туроператорских компаний Москвы и Казани, а также представителей гостиниц и объектов впечатлений.

Комитет по туризму города Москвы проводит цифровые и оффлайн бизнес-миссии с 2020 года с целью создания новых межрегиональных и международных туристических предложений.

На 2022 год запланированы подобные встречи с региональными коллегами в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Тюмени.

/TOURBUS.RU