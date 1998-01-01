«Интурист» впервые запустит зимние чартеры в Якутию

Уникальная чартерная программа, состоящая как минимум из шести рейсов, должна быть запущена к первому декабря

Как сообщает АТОР, в рамках Восточного экономического форума Ростуризм, Республика Саха (Якутия) и туроператор «Интурист» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ подразумевает взаимодействие сторон в создании новых и развитии существующих туристических маршрутов на территории Якутии, а также организацию чартерных рейсов и специальных туристических программ в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По информации правительства Якутии, в рамках чартерной полетной программы из центральных регионов России в республику будет организовано не менее шести парных чартерных рейсов.

В интервью «Интерфаксу» глава республики Айсен Николаев сообщил, что чартеры в Якутию будут запущены к 1 декабря – к старту фестиваля «Зима начинается с Якутии».

По его словам, вся действующая в регионе инфраструктура готова справиться с увеличением турпотока из-за чартеров и событийных мероприятий.

По информации пресс-службы «Интуриста», туристические программы в Якутию – в активной разработке. Детали полетной и экскурсионных программ будут представлены позже, как и цены на туры.

«Якутия – самый большой и самый холодный регион России. С другой стороны, Якутия – теплый и дружелюбный край, жители которого всегда рады встрече с гостями. Это экзотическое и незнакомое массовому туристу направление. Подписанное трехстороннее соглашение позволит россиянам узнать больше об уникальных природных достопримечательностях, культуре и национальной кухне Якутии.

Чартерные программы сделают путешествие в Якутию доступным для любознательных туристов, желающих покорить бескрайние просторы Севера», – подчеркнули в пресс-службе «Интуриста».

Как подчеркивают в Ростуризме, туризм – приоритетное направление в развитии несырьевой экономики Якутии.

В республике более 360 объектов показа, реализуется более 200 турпродуктов, и их количество стабильно растет. Одно из самых популярных мест в Якутии – это природный парк «Ленские столбы», редкой красоты скальные образования, которые достигают в высоту около 100 м и располагаются вдоль берега реки Лена. Парк входит в список природного наследия ЮНЕСКО.

Также популярны туры на Полюс холода в Оймяконе, где была зарегистрирована температура (-73 градуса по Цельсию), круизы по крупнейшей реке России Лена, в том числе арктические, пешеходные туры по горным перевалам, сплавы по красивейшим рекам.

Очень востребованной является рыбалка в Якутии: регион называют «рыболовным Клондайком», в водах Якутии обитает 35 видов рыб. Особо ценные виды якутской рыбы – муксун, чир, нельма, омуль морской арктический – обладают неповторимым вкусом и исключительной пользой.

В республике проводятся и событийные мероприятия, такие как летний национальный праздник Ысыах, ежегодно собирающий порядка 200 тысяч гостей из республики, регионов России и зарубежных стран, фестиваль «Зима начинается с Якутии», гастрономические фестивали местной кухни.

/TOURBUS.RU