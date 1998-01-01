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Петербург и Карелия будут вместе развивать туристические проекты

Круглый стол, посвященный развитию сотрудничества двух регионов в сфере туризме, прошел вчера в Петрозаводске

Вчера в рамках культурно-деловой миссии Санкт Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова в Республике Карелия прошел круглый стол, посвященный развитию сотрудничества двух регионов в сфере туризме.

В мероприятии приняли участие начальник Управления по туризму Республики Карелия Анна Борчикова, начальник отдела региональных и международных проектов Комитета по развитию туризма Санкт Петербург Юлия Зайкова, руководители музеев, туристских компаний, информационно-туристских центров Санкт Петербурга, Карелии и Ленинградской области.

В ходе миссии туризм признан одним из наиболее важных направлений дальнейшего межрегионального партнерства. Участникам круглого стола был представлен масштабный потенциал петербургской сферы гостеприимства.

Особое внимание было уделено достопримечательностям, которые являются «визитными карточками» города, связаны с его историей и мировым культурным наследием.

Также представители туристской отрасли Карелии узнали, как город на Неве расширяет привычные рамки культурно-познавательного туризма, предлагая гостям посетить не только классические объекты, но и новые точки притяжения. В их числе – общественные пространства, креативные площадки, гастрономические заведения и другие набирающие популярность места «Новой культурной и туристской географии».

Помочь в раскрытии множества граней города призван и разрабатываемый при участии Комитета по развитию туризма гид «От»личный Петербург», с которым познакомились участники карельской индустрии гостеприимства на круглом столе.

Были представлены и разнообразные направления туризма, которые активно развиваются в Северной столице - событийный, образовательный и научный туризм. Отмечено, что также вызывают интерес у современных гостей и промышленный, медицинский, санаторно-курортный, гастрономический туризм.

Эксперты и спикеры сошлись во мнении о том, что перспективы взаимного роста туристских потоков связаны с дальнейшим взаимодействием регионов в рамках историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». При этом Петербургу отводится ключевая роль в качестве национального трэвел-хаба на Северо-Западе России и «ворот на «Русский Север».

Участники отметили, что Республика Карелия входит в перечень территорий, перспективных для арктического туризма, а Петербург является ключевым центром компетенций в вопросах освоения и развития Арктики.

Представители Карелии, в свою очередь, рассказали о наиболее привлекательных маршрутах республики. В завершение мероприятия участники подчеркнули, что сотрудничеству регионов способствует наличие регулярного и удобного прямого сообщения между Петербургом и туристскими центрами Карелии, которое осуществляется различными видами транспорта, включая мультимодальные пассажирские перевозки.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга