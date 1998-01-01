Cуд арестовал директора туркомпании "Экстрим Тайм"

Сегодня Кировский районный суд в Новосибирске избрал директору туркомпании ООО "Экстрим Тайм" Андрею Степанову (на фото) меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как следует из материалов, оглашенных в ходе заседания, при организации восхождения были нарушены действующие в РФ правила проведения подобных восхождений.

В частности, на одного проводника в группе приходилось по пять туристов, что больше, чем допускается для маршрутов такой сложности (не более трех туристов на одного гида).

Материалы дела, оглашенные в суде, свидетельствуют, что г-н Степанов не признает вину и "тяжело переживает гибель людей", в оглашенных показаниях он говорил, что никак не мог повлиять на действия проводников, туристов и спасателей.

Во время заседания он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога и заявил, что готов сотрудничать со следствием. "В добровольном порядке готов явиться на Камчатку для проведения расследования", — сказал он.

Защита также предъявила суду копию договора аренды квартиры в Петропавловске-Камчатском, где мог бы во время следствия жить г-н Степанов, а также другие документы, касающиеся этого жилья и арендодателей.

Сергей Степанов был задержан вечером 5 сентября в Новосибирске, куда он вернулся из Республики Алтай. В отношении руководителя и гида-инструктора ООО "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Также продолжается расследование дела о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Трагедия на Ключевском вулкане (Камчатка) произошла с группой из 12 человек — 10 туристов, прибывших из нескольких регионов России и двух гидов новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм".

Напомним, что 3 сентября 9 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные трое остались в домике вулканологов на этой высоте. В тот же день на высоте более 4 тыс. при падении с высоты пять человек, которые шли в альпинистской связке, погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще три человека из группы, поднявшейся выше.

До трех выживших, находившихся на высоте 3300 м спасатели добрались во вторник. У гида, который спустился с высоты 4158 м, обморожены ноги и руки, остальные скалолазы в порядке.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни,- отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU