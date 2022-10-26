Российские туроператоры полетят во Вьетнам и Таиланд через Казахстан

В конце октября стартует собственная блочная программа во Вьетнам у туроператора Fun&Sun, - сообщает АТОР. Программа полетов на вьетнамский курорте Нячанг (аэропорт Камрань) предполагает стыковочные перелеты на рейсах авиакомпании SCAT из Москвы. Пересадка – в Алма-Ате.

Полетная программа Fun&Sun с блоками мест на рейсах SCAT заявлена с 26.10.2022 г. по 22.03.2023 г. Вылеты – два раза в неделю из Внуково, по средам и субботам.

Туроператор взял у SCAT жесткий блок мест в 60 кресел на каждом рейсе, поэтому стоимость на все перелеты в турпакете фиксированная и не зависит от меняющихся несколько раз в день цен на авиабилеты в системах GDS.

Багаж оформляется не сквозной: в аэропорту Алматы по прилету туристы проходят паспортный контроль, получают багаж и регистрируются на следующий рейс. Все ковидные ограничения и в Казахстане, и во Вьетнаме сняты – ни тестов, ни справок не нужно.

Цены на туры во Вьетнам выглядят достаточно привлекательными по нынешним меркам, - отмечает АТОР. Так, тур на 8 ночей с вылетом 26.10.2022 в Miracle Luxury Hotel 4* (Нячанг) встоит от 170 тыс. руб. на двоих.

В ноябре цены падают: тур на 11 ночей в отель Nalicas Nha Trang Hotel 4* (Нячанг) в начале ноября сейчас можно купить от 166,6 тыс. руб. на двоих.

Также ранее оператор анонсировал новые программы полетов через Каззахстан на курорты Индонезии и Таиланда.

Туры в Таиланд на стыковочных рейсах в Казахстане будет предлагать туроператор Pegas Touristik. Как отмечают в АТОР, компания берет гарантированные блоки мест на рейсах Air Astana и Sunday Airlines ("дочка" SCAT). Полеты будут выполняться в Бангкок, Паттайю и на Пхукет с 30 октября.

В августе власти Таиланда заявили, что ожидают по итогам года миллион российских туристов благодаря запуску регулярных прямых рейсов "Аэрофлота". Тогда в АТОР предположили, что Таиланд по итогам года примет порядка 250 тыс. россиян при условии, что прямые рейсы будет выполнять лишь "Аэрофлот" с частотой один раз в день по маршруту Москва – Пхукет.

Как считают в ассоциации, если же на направление вернутся и другие российские и, возможно, таиландские авиакомпании, то количество россиян, которые посетят Таиланд в 2022 году, вероятно, может достигнуть значений в 400-450 тыс.

/TOURBUS.RU