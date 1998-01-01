«Аэрофлот» закупит 339 отечественных самолетов

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе национального российского авиаперевозчика, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства. Торжественная церемония подписания документа состоялась сегодня в рамках Восточного экономического форума.

Соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолётов МС-21, 89 самолётов Superjet-New и 40 Ту-214 в период с 2023 — 2030 гг. Документ предполагает, что в 2023 году в Группу поступят первые два Superjet-New, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолётов МС-21 и первых семи самолётов Ту-214.

«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю "Аэрофлота". Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России. "Аэрофлот" на протяжении своей почти вековой истории успешно осваивал и эффективно эксплуатировал лучшие образцы отечественной авиатехники», — сказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«В гражданской авиации грядут исторические изменения. На смену самолётам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Из 339 самолётов почти 300 — это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Надежным подспорьем им станет Ту-214 — этот самолёт ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя.

Отмечу, что все самолёты будут поставлены с бортовыми системами и агрегатами российского производства», — прокомментировал гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

«В лице группы «Аэрофлот» мы получаем надёжного партнёра по вводу в эксплуатацию отечественных авиалайнеров нового поколения. Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твёрдые контракты на поставку самолётов в 2023-2025 годах мы планируем уже до конца текущего года», — заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

МС-21 — среднемагистральный самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Разработку самолёта ведёт Инженерный центр корпорации «Иркут», производство — Иркутский авиационный завод.

Superjet-100 — региональный самолёт нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Самолёт предлагает пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды. Серийный выпуск модификации SSJ-100 в настоящее время развёрнут в производственном центре корпорации «Иркут» в г. Комсомольске-на-Амуре.

До этого в последний раз крупные соглашения между "Аэрофлотом" и ОАК были подписаны в 2018 году. В рамках ВЭФ компании договорились о поставках в 2019-2026 годах ста "Суперджетов".

В том же году был заключен контракт на поставку в 2020-2026 годах 50 МС-21 (серийное производство этого лайнера пока не началось).

На конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% — SSJ-100.

/TOURBUS.RU