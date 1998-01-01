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07 сентября
Зарина Догузова попросила президента «запустить» электронные визы

Начало полноценной работы системы было отложено в начале 2021 г. из-за эпидемии коронавируса


 

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть запуск системы электронных виз для иностранных туристов, который по решению правительства был отложен в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса, - сообщает «Интерфакс».

 

Во время вчерашнего выступления на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, она отметила, что «во всем мире на иностранных туристов смотрят не только как на серьезную часть несырьевого экспорта и зарабатывают на них деньги, но и как на возможность показать свою страну такой, какая она есть, без фейков и дезинформации».

 

"Сейчас у нас, по понятным причинам, въездной турпоток находится на очень низком уровне. И здесь я хотела бы поддержать Сергея Лаврова, который выступил за диспаритет в отношении туристов из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия.

Они наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть, пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей прекрасной страной", — сказала Догузова.

 

"Поэтому просим вас вернуться к вопросу электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма.

По линии туризма у нас с большинством стран - отличные двусторонние отношения, мы активно работаем в многосторонних форматах ШОС, БРИКС, АТЭС, открыты к сотрудничеству со всеми странами на взаимовыгодной основе", — добавила глава Ростуризма.

 

Как напоминает «Интерфакс», в России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.

 

Виза позволит въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Срок оформления однократной визы должен составить не более 4-х календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России 16 суток.

Виза должнат оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.

 

Комментируя это предложение, г-н Путин отметил, что "не цеплялся бы за взаимность в данном случае". "Я знаю общий принцип МИДа о взаимности, но, если речь идет об обеспечении наших интересов, зачем нам такие принципы. Надо быть погибче", — сказал он.

Сегодня, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2022 он также подтвердил, что российские власти не будут отвечать зеркально на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза.  "Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты", - заявил президент. 

/TOURBUS.RU

 


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