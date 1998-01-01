Новости Зарина Догузова попросила президента «запустить» электронные визы Начало полноценной работы системы было отложено в начале 2021 г. из-за эпидемии коронавируса

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть запуск системы электронных виз для иностранных туристов, который по решению правительства был отложен в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса, - сообщает «Интерфакс». Во время вчерашнего выступления на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, она отметила, что «во всем мире на иностранных туристов смотрят не только как на серьезную часть несырьевого экспорта и зарабатывают на них деньги, но и как на возможность показать свою страну такой, какая она есть, без фейков и дезинформации». "Сейчас у нас, по понятным причинам, въездной турпоток находится на очень низком уровне. И здесь я хотела бы поддержать Сергея Лаврова, который выступил за диспаритет в отношении туристов из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия. Они наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть, пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей прекрасной страной", — сказала Догузова. "Поэтому просим вас вернуться к вопросу электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма. По линии туризма у нас с большинством стран - отличные двусторонние отношения, мы активно работаем в многосторонних форматах ШОС, БРИКС, АТЭС, открыты к сотрудничеству со всеми странами на взаимовыгодной основе", — добавила глава Ростуризма. Как напоминает «Интерфакс», в России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса. Виза позволит въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Срок оформления однократной визы должен составить не более 4-х календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России 16 суток. Виза должнат оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Комментируя это предложение, г-н Путин отметил, что "не цеплялся бы за взаимность в данном случае". "Я знаю общий принцип МИДа о взаимности, но, если речь идет об обеспечении наших интересов, зачем нам такие принципы. Надо быть погибче", — сказал он. Сегодня, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2022 он также подтвердил, что российские власти не будут отвечать зеркально на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза. "Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты", - заявил президент. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка