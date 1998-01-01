Евросоюз приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что позже на неделе Совет ЕС одобрит это предложение, заявила во вторник журналистам еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон, - сообщает «Интерфакс».

"Я уверена, что совет ЕС одобрит это предложение быстро, и что это произойдет уже на этой неделе. Это будет означать, что утром в понедельник 12 сентября у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России", — заявила г-жа Йохансон журналистам в Брюсселе.

По ее мнению, "Граждане России не должны пользоваться упрощенным допуском в ЕС.Приезд туристом в Европейский союз не относится к основополагающим правам".

Она пояснила, что приостановка о соглашения означает, что граждане России больше не будут пользоваться «привилегированным» доступом в ЕС и «столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы».

В распространенном Еврокомиссией предложении о приостановке визового соглашения с РФ говорится, что с 12 сентября для россиян, желающих получить визу, сбор увеличится с 35 до 80 евро. При этом для подачи заявления на визу необходимо будет предоставлять больше документов.

Стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. В отдельных случаях этот период может быть продлен максимум до 45 дней. Получить многократные визы станет сложнее.

Однако ЕС намерен упростить получение шенгенов для студентов, журналистов и представителей гражданского общества.

Как напоминает «Интерфакс», соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией вступило в силу в июне 2007 года. Документ предполагал выдачу многократных виз, сокращение числа документов для подачи и размер пошлины в размере 35 евро вместо стандартных 80.

31 августа страны Евросоюзаприняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом на встрече страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что ЕС уже частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, пока затрагивает только бизнесменов, дипломатов, официальных лиц.

Как сообщал ранее «Интерфакс», российские туристы по состоянию на начало сентября могут обратиться за визами в визовые центры или консульства 17 из 26 стран-членов Шенгенского соглашения. Еще девять стран прекратили прием документов на туристические визы из-за политической обстановки и взаимной высылки дипломатов, либо не возобновили его после пандемии коронавируса. Это Дания, Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония, причем последняя запретила въезд через свою границу даже с уже выданными эстонскими шенгенскими визами.

С действующими шенгенскими визами россияне пока могут въехать во все страны Евросоюза за исключением Эстонии, если виза выдана этой страной.

/TOURBUS.RU