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В Коломне создадут музей нового формата

Новый музей «Реально проживаемой жизни» позволит туристу на время стать жителем Коломны конца XIX века

Новый музей «Реально проживаемой жизни» позволит каждому желающему на время стать посадским жителем Коломны конца XIX века с соблюдением всех бытовых подробностей того времени, - сообщает наш специальный корреспондент. Расположится он в уникальном месте – в городской усадьбе Сурановых на улице Посадской в гостевом флигеле, где уже существует музей "истории со вкусом" «Коломенская пастила».

Об этом рассказала генеральный директор АНО «Коломенский посад» Наталья Никитина (на фото) на специальной презентации центра познавательного туризма в рамках Десятого международного яблочно-книжного фестиваля «Антоновские яблоки».

В этом году, темой одного из самых популярных и туристическо - привлекательных мероприятий Коломны стала «Невесомая весомость»: о материальном и нематериальном, полетах во сне и наяву, воспоминаниях и прикосновениях, воздушных нотах вальса и мечтах.

Так, в первые выходные осени горожане и гости города смогли посетить 15 площадок фестиваля в историческом центре Коломны, насладиться книгами, фестивальной кухней с литературными цитатами и гастрономическими сюрпризами от шефов.

Впервые двери для посетителей открыла и новая туристическая локация: здание бывшего Речного порта Коломны, расположенного в старейшей части города на живописном берегу Москвы-реки.

В историческом корпусе музея-лаборатории «Шелковая фабрика» можно было послушать «невесомые шелковые истории»: лекции и дискуссии о шелковом наследии Коломны и о месте коломенского хозяйства в культурном пространстве шелковой истории России.

Кстати, как отметила Наталья, - именно в пространстве Шёлковой фабрики сейчас ведется работа над описью предметов семьи Сурановых, которые хранились в их доме и были переданы Центру познавательного туризма "Коломенский посад" для создания музея нового формата.

Волонтеры ГСГУ и сотрудники музея уже нашли множество предметов обихода от середины XIX века до 70-х годов XX века. Некоторые из них представляют художественную и историческую ценность, как, например молочник, который принадлежал заводу братьев Николая и Семёна Кудиновых в Коломне. Таких вещей сохранилось очень мало.

Надо добавить, что Коломенский центр познавательного туризма “Коломенский посад” стал победителем специального конкурса 2022 г. президентского фонда культурных инициатив и получил поддержку проекта “Жизнь коломенская. Не игра”.

/TOURBUS.RU

