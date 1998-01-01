Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» продолжится в Индии и ОАЭ

В ходе роуд-шоу планируется привлечение профессиональных партнеров и новых туристов из Индии и Эмиратов

В сентябре Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства нашего города проведут в Индии и ОАЭ роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», сообщили нам в пресс-службе Комитет по развитию туризма Северной столицы.

Как сообщается, основная задача предстоящих мероприятий – рассказать о новых туристских возможностях города на Неве и укрепить связи с партнерами в международной индустрии путешествий. Планируется привлечение профессиональных партнеров и, как следствие этого, дополнительных туристов из Индии и ОАЭ.

В рамках выездных презентаций классические и новые программы презентуют представители ведущих туроператоров, отелей и других организаций отрасли. Посетители узнают о культурно-познавательном и деловом туризме, ярких событиях в жизни Петербурга. Среди участников разыграют сертификаты на проживание в отелях города, экскурсионные программы, билеты в музеи и авторские сувениры.

Отметим, Индия – страна с одной из самых быстроразвивающихся экономик в мире, с растущим благосостоянием среднего класса. Граждане этого государства чаще отправляются на отдых за рубеж. Индийские туристы тратят в поездках около 2,392 млрд. долларов США в год. Причем за последние 10 лет эта сумма выросла в два раза. На одного туриста в среднем приходится $800-1000 долларов США за время поездки.

Примечательно, что в настоящее время в Индии наиболее активными путешественниками являются граждане от 25 до 40 лет. Такие туристы во время своей поездки посещают и классические музеи, и современные пространства, и зеленые территории. Поэтому знаменитые парки Северной столицы также входят в список «обязательно для посещения».

Туристы из ОАЭ еще до начала пандемии проявляли большой интерес к нашей стране, в частности к Санкт-Петербургу. После снятия ограничений заинтересованность в путешествиях в Северную столицу увеличилась. Так, в первом квартале 2021 года впервые в топ-5 самых больших рынков въездного туризма России вошли Объединенные Арабские Эмираты. Что касается среднего чека, то путешественники из ОАЭ за границей тратят в шесть раз больше, чем туристы из других стран — $1738.

Путешественников из Эмиратов интересуют культурно-познавательные программы, эксклюзивные и индивидуальные туры. Часто они приезжают большими семьями и на достаточно длительный срок, понравившиеся им места посещают неоднократно.

Отметим, что предстоящие мероприятия входят в серию роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

В этом году делегация Санкт-Петербурга уже презентовала туристский потенциал Северной столицы в восьми городах Сибири, а также в главных городах Казахстана — Алматы и Нур-Султане и столице Азербайджана.

Серия роуд-шоу является частью маркетинговой кампании, реализуемой Комитетом по развитию туризма, по продвижению Петербурга в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на внутреннем и внешнем рынках.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга

