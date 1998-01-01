Катар: Упрощение правил въезда и больше рейсов из Москвы

Как сообщает Министерство здравоохранения Катара, на которое ссылается сегодня АТОР, страна скорректировала условия въезда в страну — с 4 сентября туристам больше не требуется предъявлять сертификат вакцинации.

Теперь для въезда в Катар всем путешественникам, включая детей любого возраста, необходимо будет предъявить один из двух документов – отрицательный ПЦР-тест, либо экспресс-тест с отрицательным результатом (Rapid Antigen Test). Эти документы являются обязательными и для вакцинированных туристов. Тест должен быть сделан в аккредитованных властями России медицинских учреждениях, справка с результатом теста должна быть предоставлена на английском языке на английском языке.

В то же время АТОР сообщает, что старт полетных программ Qatar Airways из Петербурга в Доху, который был запланирован на 30 октября, отложен на неопределенное время. Планировалось, что рейсы по этому маршруту будут выполняться с частотой три раза в неделю, с перерывом на время проведения чемпионата FIFA в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В Qatar Airways пояснили, что пассажирам, которые уже купили билеты на рейсы Qatar Airways из Петербурга и не смогут ими воспользоваться, предлагается бесплатное переоформление билетов на вылет из Москвы при наличии мест и согласии пассажиров. Если такие условия пассажира не устраивают, то авиакомпания возвращает деньги за билет в полном объеме.

Таким образом, отмечают в ассоциации, на сегодняшний день, единственным городом в России, откуда летает Qatar Airways остается Москва.

Из столицы в Доху перевозчик сейчас выполняет пять рейсов в неделю. Однако с 1 октября рейсов будет больше – частота станет ежедневной. Увеличение перевозки положительно отразится на тарифах.

Сейчас на вылет 22 сентября купить билет из Москвы в Доху можно за 117 тыс. руб. в одну сторону. А уже в середине октября тарифы снижаются до 72 тыс. руб. в одну сторону.

Спрос на рейсы Qatar Airways у россиян высокий, как, впрочем, и на все прямые рейсы из России за рубеж, говорят туроператоры-эксперты АТОР. Большая часть россиян используют Доху, как транзитный хаб для разлета в другие страны.

Туроператоры также отмечают, что туристы, которые летают на отдых на Мальдивы, в страны Юго-Восточной Азии через Катар, стали чаще делать там длительную транзитную остановку. Увеличивается и количество туристов, которые выбирают Катар в качестве самостоятельного направления для отдыха.

Напомним, на время проведения ЧМ по футболу Катар закрывается для туристов, посещать страну в период мундиаля смогут только болельщики при наличии соответствующего паспорта болельщика – Hayya card.

Сроки, когда будет действовать такое правило - с 1 ноября по 24 декабря. Однако, сейчас с FIFA обсуждается и такой вариант: уже через 12 дней после начала ЧМ разрешать взъезжать в Катар всем желающим, а не только с билетами на футбольные матчи.

/TOURBUS.RU