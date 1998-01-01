Новости S7 возобновляет международные полеты С 26 сентября S7 Airlines начнет летать из Москвы в Анталью, а с 22 октября — на побережье Турции из Новосибирска

Авиакомпания вскоре приступит к выполнению регулярных рейсов между Москвой и Антальей, сообщает пресс-служба перевозчика. "S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью. Первый рейс по маршруту Москва — Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября", — говорится в сообщении. Полеты из Москвы в Анталью будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября. Рейсы в Турцию из обоих городов будут вылетать утром, а возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно. Билеты на первые вылеты из Москвы продаются по цене от 21 423 руб., из Антальи – 17 586. Таким образом, перевозка туда-обратно обойдется в 39 тыс. руб. Напомним, что с весны этого года S7 не выполняла рейсы в Турцию и другие страны дальнего зарубежья. Сейчас полеты в Турцию будут осуществляться на Boeing 737-800. Семь самолетов этого типа из парка S7 с апреля включены в санкционный список Бюро промышленности и безопасности Минторга США, предполагающий запрет на любое обслуживание в аэропортах. Однако, всего в распоряжении S7 насчитывается 15 лайнеров этого типа. Как сообщает сегодня АТОР, туроператоры изучают возможности сотрудничества с S7 Airlines на данном направлении. «Места на данных рейсах уже появились в свободной продаже. В настоящий момент TEZ Tour ведет переговоры с авиакомпанией», – сказали в пресс-службе туроператора. В ANEX Tour не исключили, что будут формировать на этих рейсах туры в Анталью на основе GDS. Похожие планы и у туроператора PAC Group. «Наши планы – работать с ними, как с другими регулярными рейсами – продавать в составе туров или отдельными билетами», - говорят в компании. Эксперты АТОР отметили два положительных момента в новой полетной программе: во-первых, российским регионам всегда не хватает зимней перевозки в Анталью, а Новосибирску в настоящее время особенно важно расширение международной маршрутной сети. Во-вторых, в условиях дефицита международной авиаперевозки любые новые рейсы благотворно сказываются на ценах на перелеты и туры за рубеж. Напомним, что как мы сообщали ранее, статистика прибытий российских и европейских туристов в Турцию в этом году оказалась лучше, чем ожидалось в начале сезона в условиях конфликта в Украине. Как писала в конце августа ведущая турецкая газета Daily Sabah, «В начале сезона ожидалось, что из-за глобальной неопределенности и конфликта в Украине Турция получит меньше иностранных гостей. Однако число туристов, приезжающих из России и Европы, растет быстрее, чем ожидалось, что позволяет представителям туриндустрии улучшать прогнозы по годовому турпотоку и доходам от туризма. Сейчас власти рассчитывают, что до конца 2022 года страна примет 47 млн иностранных туристов, а доходы от туризма вырастут до $37 млрд», — пишет издание. Прежде эти показатели ожидались на уровне 45 млн туристов и $35 млрд. /TOURBUS.RU

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