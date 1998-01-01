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Олег Кожемяко: «Возникают все предпосылки для создания профильного министерства туризма»

Губернатор Приморья, Глава комитета по туризму Госдумы и руководство РСТ высказались за создание в России министерства, отвечающего за развитие туротрасли

Губернатор Приморского края и руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко (на фото) считает необходимым создание министерства по туризму. Об этом он заявил вчера на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму, который пройдет 6 сентября в рамках Восточного экономического форума-2022, - сообщает «Интерфакс».

«Возникает разобщенность финансовая, экономическая. Все это тормозит развитие региона, порой очень трудно выяснить где, по какому направлению нам нужно идти.

Поэтому, конечно, созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направления туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами. Возникают все предпосылки для создания отдельного профильного министерства», – сказал г-н Кожемяко.

По словам главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, это предложение заслуживает внимания. Создание нового министерства по туризму позволит централизованно решить многие вопросы, сообщает РСТ.

«Поддерживаю Олега Кожемяко. Те масштабы финансирования и тот вызов, который сейчас стоит перед туризмом, требует отдельного министерства, чтобы все вопросы решать централизованно, – сказал он.

– У нас сейчас недостаточно синхронности между регионами и центром. Создание нового министерства улучшит координацию, потому что сегодня в Ростуризме работает около ста человек на всю Россию. Этого штата явно недостаточно.

Министерство может создавать подведомственные организации и в каждом регионе иметь свое представительство. Таким образом, мы получим механизм, который будет являться как центробежным, так и центростремительным».

Как напоминает сегодня РСТ, сейчас вопросы, связанные с туризмом, в РФ курирует Ростуризм, отдельными программами занимаются Минсельхоз, Минприроды, Минстрой.

РСТ поддерживает создание министерства туризма как координатора всей туристической деятельности независимо от подведомственности организаторов.

По мнению и.о. президента РСТ Ильи Уманского, важно наделить министерство и региональные органы управления туризмом необходимыми финансовыми, кадровыми ресурсами и полномочиями для предупреждения нелегального оказания туроператорских, гостиничных, экскурсионных услуг, предотвратить дальнейшее развитие недобросовестной конкуренции в этой сфере, повысить качество обслуживания, безопасность путешествий.

«И, главное, надо этим шагом закрепить тренд на поддержку туриндустрии, как это делается сегодня, например, с помощью программы кэшбэка, субсидирования процентной ставки для инвесторов, грантовой поддержки малого бизнеса и комплексного туристического освоения территорий.

И на федеральном, и на региональном уровне есть лучшие практики развития туризма, которые заслуживают максимального распространения и применения», – сказал г-н Уманский.

/TOURBUS.RU

