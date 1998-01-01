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06 сентября
Директор турфирмы «Экстрим тайм» задержан после гибели восьми туристов на Камчатке
Трагедия произошла при попытке восхождения на один из самых опасных камчатских вулканов - Ключевский
Директор новосибирского ООО "Экстрим тайм", которое организовало восхождение туристов на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае, в ходе которого погибли 9 человек, задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник. "Директор задержан по поручению следственных органов Камчатского края, в производстве которых находится дело", — сказал собеседник агентства.
Он также не исключил, что задержанного могут перевезти на Камчатку. "Это зависит от решения следственного органа, проводящего расследование", — добавил он.
Информагентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Ранее сообщалось о прокурорской проверке ООО "Экстрим тайм", которая с привлечением органов контроля проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к гидам.
Как сообщали ранее СМИ, с 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России, в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании из Новосибирска, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные остались в лагере на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м при падении с высоты шесть человек погибли.
На место трагедии поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек из группы, добравшейся выше. Сейчас гид с выжившим коллегой дожидаются помощи на высоте более 4 тыс. 100 м, а двое туристов — в домике вулканологов на высоте 3 тыс. 300 м.
По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
В понедельник две группы спасателей начали восхождение на Ключевский вулкан, чтобы добраться до отметки 3 тыс. 300 метров к дому вулканологов.
По информации «Интерфакса», Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4,8 тыс. метров.
Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.
Физическая неподготовленность туристов, недостаточное количество гидов-проводников, слабая техническая оснащенность спасателей могли стать причинами гибели туристов на Ключевском вулкане, считает руководитель комиссии Российского союза туриндустриипо приключенческому туризму и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, которого цитирует «Интерфакс».
Как пояснил эксперт, сложность маршрута, который проходили альпинисты во время подъема на Ключевскую сопку, соответствовала категории сложности 2а-3а. Согласно положению об инструкторах-проводниках по альпинизму и горному туризму, на отрезке 2а на одного инструктора-проводника в составе группы должно быть не более трех туристов. При этом на отрезке категории 3а (и 3б) на одного инструктора-проводника в составе группы должно быть не более одного альпиниста.
"Со слов команды альпинистов, когда они первый раз обратились в МЧС, то оперативно не удалось найти вертолет и пилота, которые могут подниматься на высоту более 3,3 тыс. метров. Пока стояла хорошая погода, было потеряно время, и не удалось забросить туда спасательную группу. Когда нашли борт и пилота, погода ухудшилась. Возможно, есть вопрос с обеспечением необходимым снаряжением и технической подготовкой персонала в органах спасения", — предположил эксперт.
Г-н Мамонтов также отметил, что уровень подготовки альпинистов мог не соответствовать сложности восхождения. По словам эксперта, впоследствии можно было бы наделить гидов-проводников правом отказывать туристам, если их уровень подготовки на этапе акклиматизационных выходов выявит неподготовленность туриста к сложному восхождению.
/TOURBUS.RU
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