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Правительство установит правила возврата средств за туры, отмененные после 24 февраля

Изменения должны быть внесены в законодательство до 15 декабря

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство, которые позволят кабмину устанавливать особенности исполнения, изменения или расторжения договоров о реализации турпродуктов, заключенных туроператорами до 24 февраля, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации:... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на предоставление правительству Российской Федерации полномочия устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договоров о реализации туристского продукта, заключенных до 24 февраля 2022 г., туроператорами либо турагентами, реализующими туристский продукт, сформированный туроператорами, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта", — говорится в тексте поручения.

Поручение дано президентом по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 18 июля 2022 года. Срок исполнения – 15 декабря 2022 года.

Как напоминает «Интерфакс», Ростуризм ранее сообщал, что долг туроператоров по турам, отмененным из-за пандемии коронавируса в 2020 году и после 24 февраля 2022 года из-за санкций против российской авиаотрасли, в марте достигал 40 млрд рублей.

К концу июля его удалось сократить почти вдвое, до 24 млрд рублей.

/TOURBUS.RU