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Иран и Россия вводят безвизовый режим для туристических групп

Визы для тургрупп от пяти до 50 человек будут отменены с 1 января будущего года

Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Об этом сегодня сообщила Глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари, - сообщает РИА «Новости».

"На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней", — приводит агентство ISNA слова г-жи Аждари.

Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

Отметим также, что, как мы сообщали ранее, уже в эту среду туроператор Fun&Sun сзапускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air, сообщили в пресс-службе туркомпании.

"Мы предлагаем туристические программы в Иран на гарантированных блоках регулярных рейсов авиакомпании Mahan Air. Вылеты в Тегеран из Москвы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта "Шереметьево". Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тыс. рублей на человека с размещением в гостиницах 4* и завтраками", — рассказали в компании.

«Мы видим в последнее время рост количества запросов по Ирану. Но цены на регулярную перевозку сейчас не назовешь низкими, в целом туры получались не бюджетные. Мы провели переговоры с иранскими принимающими компаниями и авиаперевозчиком Mahan Air и получили хорошее пакетное предложение «билеты + экскурсионное обслуживание.

Цена пакетных туров с такой перевозкой получается до 30% ниже той, которая выходила бы, если просто делать подобные туры с билетами из систем GDS», - добавили в компании.

Также ранее сообщалось, что между РФ и Ираном есть договоренность о скором запуске в стране российской национальной платежной системы "Мир".

Сейчас рейсы между столицами РФ и Ирана выполняют"Аэрофлот", Nordwind и Mahan Air. Также рейсы из Астрахани в иранский город Решт начал выполнять Pars Аir. Кроме того, в августе Utair планировал запустить прямое авиасообщение между Грозным и Тегераном по воскресеньям

/TOURBUS.RU