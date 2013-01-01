АТОР: За летний сезон за рубежом отдохнули 3,5 млн россиян

Около 3,5 млн россиян за летний сезон выезжали на отдых за рубеж, это на 50% меньше, чем до пандемии в 2019 году, показал анализ статистики бронирований крупнейших туроператоров России, которые публикует «Интерфакс».

"По предварительным оценкам, с целью туризма и отдыха за рубеж в летние три месяца выехали около 3,5 млн россиян. Наиболее популярными направлениями стали Турция, Абхазия и ОАЭ: туроператоры за лето отправили в Турцию 1,85 млн туристов, в Абхазию – 800 тыс., в ОАЭ – 170-180 тыс. туристов", — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на проведенный анализ.

Также в топ-5 наиболее массовых направлений вошли Египет, куда было отправлено около 100 тыс. туристов, и Мальдивы – 55 тыс.

В АТОР добавили, что помимо пятерки лидеров у россиян летом были востребованы шесть стран СНГ, куда доступны прямые рейсы – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

В эти страны туристы совершили около 800 тыс. турпоездок, но в основном – не с туристическими целями. Поток с целью туризма не превысил 150-200 тыс. человек, в том числе через туроператоров – не более 70 тыс. человек.

"Прошедшим летом в выездном туризме образовалась ситуация острого дефицита авиаперевозки и турпродукта. У туристов остался выбор из пяти более-менее массовых емких направлений с прямой перевозкой. В результате почти на всех зарубежных направлениях отдыха выросли цены и средняя стоимость отдыха", — сообщает также Ассоциация туроператоров.

"Средний чек на тур в Турцию с чартерным перелетом у крупных туроператоров этим летом вырос почти вдвое по сравнению с прошлым летом – на 77-100%. Он составил от 175 до 235 тыс. рублей на двоих", — отмечают в АТОР.

Средний чек по Абхазии вырос на 25% и составил 85 тыс. на двоих с перелетом. В ОАЭ средний чек увеличился на 28%, а средняя стоимость приобретенного тура с перелетом в бюджетном сегменте составила 165-178 тыс. рублей на двоих.

Отдых в Египте также подорожал очень заметно – более чем на 60%. Средняя стоимость тура летом превысила 170 тыс. рублей на двоих.

Меньше всего среди наиболее популярных направлений летнего отдыха подорожали Мальдивы.

"Средний чек на тур этим летом у большинства компаний и сетей турагентств вырос очень незначительно, в пределах 10%, или даже остался на уровне 2021 года. В среднем он составил около 380 тыс. рублей на двоих", — говорится в сообщении ассоциации.

/TOURBUS.RU