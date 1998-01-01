Финляндия отменяет квоты туркомпаний на оформление шенгенских виз

Как сообщает АТОР, в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге рассказали, как теперь принимают заявления на турвизы, что будет с ранее сделанными записями, биометрией и квотами туристических компаний.

Сообщается, что с 1 сентября Финляндией отменены квоты на подачу документов от туроператоров и туристических агентств. Теперь туристические фирмы будут взаимодействовать с визовым центром Финляндии на тех же основаниях, что и индивидуальные заявители, и должны записывать каждого клиента на прием отдельно.

По новым правилам, бронь на подачу документов должна быть на имя клиента, несмотря на то, что документы подаются с помощью туристической компании. «Туристическое агентство может подать визовое заявление от имени клиента, но обращаем вниманием, что на практике клиент должен сам присутствовать в визовом центре при подаче, так как нужно снять биометрические данные», — пояснили в дипмиссии.

В Генконсульстве разъяснили, что будет с записью тех, кто уже по квоте туркомпаний рассчитывал на подачу заявлений в сентябре.

«Запись на сентябрь была открыта в конце августа, а запись на октябрь откроется позже в сентябре. Если туристические агентства пообещали своим клиентам слоты до открытия записи, следует обратиться за информацией к этим компаниям», — прокомментировали в консульстве.

Из процитированного ответа консульства остается неясным механизм взаимодействия с туроператорами по подтвержденным записям. Этот вопрос АТОР выяснит дополнительно у туроператоров Санкт-Петербурга.

Де-факто, туристическим компаниям решение финской консульской службы резко сократит объем бизнеса, так как у них отняли практически все преимущества посредника, который делает работу за клиента (если все равно требуется его личное присутствие). Подавать же на визу самому и ловить самостоятельно окна записи индивидуальным туристам тоже будет сложно.

В финском консульстве также добавили, что запись на подачу визового заявления будет открываться каждый раз только на текущий месяц. При этом у Финляндии новое требование по биометрии.

«Внесение отпечатков пальцев при каждой подаче заявления нужно из-за практических причин, а также для обеспечения налаженности процесса рассмотрения заявлений.

Если на момент подачи заявления отпечатки пальцев не будут внесены, а при рассмотрении заявления будет обнаружено, что информации о биометрии заявителя нет в базе данных за последние 59 месяцев, то клиенту все равно придется посетить визовые центр для их внесения. В связи с этим процесс рассмотрения заявления может иметь задержки», — пояснили в петербургском генконсульстве Финляндии.

Также с сентября по новым правилам визовые центры Финляндии принимают в России в среднем всего 500 визовых заявок в день. Заявления на туристическую визу можно подавать по предварительной записи в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске и только по понедельникам.

В указанных центрах четырех городов можно будет подавать визовые заявления и по другим основаниям, кроме туризма: по вторникам, средам и четвергам по предварительной записи. Визовые центры Финляндии не работают по пятницам.

Как пояснили в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, около 500 слотов для записи на туристическую визу распределяется между четырьмя городами. Больше всего заявлений на туристическую визу принимают в Санкт-Петербурге. Таким образом, в месяц со всей России наши соотечественники могут подавать на визы под туристические цели не более 2000 заявлений.

В 18 визовых центрах в разных регионах России Финляндия будет принимать по предварительной записи визовые заявления по всем другим категориям, за исключением туризма. В зависимости от региона, запись доступна по понедельникам, вторникам или средам.

По информации Генконсульства, с начала текущего 2022 года до конца августа в Санкт-Петербурге было выдано около 71 400 виз. По данным МИД Финляндии, сейчас на руках у россиян около 100 тыс. шенгенских виз, выданных Финляндией. По данным Еврокомиссии, в 2021 году Финляндия оформила россиянам 46,5 тыс.виз.

До пандемии коронавируса Финляндия занимала первое место по числу выдаваемых в России шенгенских виз и была одной из самых популярных стран для поездок россиян.

В 2019 году представительства Финляндии в РФ выдали в общей сложности 790 тысяч шенгенских виз. В том же году россияне совершили 3,7 миллиона поездок в Финляндию, - отметили в АТОР.

/TOURBUS.RU