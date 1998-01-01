Новости

Москву представят в Казани

Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Казани в ближайший понедельник

Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Казани в ближайший понедельник пятого сентября. В программе бизнес-миссии — представление туристического и MICE-потенциала столицы, программы грантовой поддержки и деловые переговоры с ведущими туроператорами.

Организаторы приглашают туроператоров и туристические агентства посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы, узнать о тематических и сезонных продуктах столицы, программах грантовой поддержки туристической отрасли в организации делового, молодежного туризма и туров для 55+, принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы.

Участниками мероприятия станут представители Комитета по туризму города Москвы, ведущие столичные туроператоры Fun&Sun, «Интурист», «Мос-Тур», «Тари Тур», «Спейс Тревел», «Свой ТC» , «Империя туризма», «Инфофлот» и другие.

Кроме того, в мероприятии примут участие представители выставочного комплекса ВДНХ, музея-заповедника Коломенское, Олимпийского комплекса Лужники, компании «Московские сезоны» (организатор масштабных городских мероприятий) и другие.

Мероприятия в рамках бизнес-миссии пройдут в Казанском Кремле, в здании Присутственных мест, лекторий №1. Начало в 15:00.

Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов.

Успейте пройти регистрацию сегодня до 18 часов!

Регистрация для участия в мероприятии