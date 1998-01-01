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Во Вьетнаме ждут встречи с Северной столицей России

Петербург примет активное участие в крупной международной выставке ITE Ho Chi Minh City 2022

С 8 по 10 сентября во вьетнамском Хошимине пройдет ежегодная выставка в области туризма и путешествий - ITE Ho Chi Minh City 2022, рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт - Петербурга.

Широкие возможности для путешествий в Северную столицу в любой сезон представит Конгрессно-выставочное бюро Комитета по развитию туризма совместно с ведущими городскими организациями отрасли, среди которых туроператоры, гостиницы, конгрессно-выставочные площадки, а также одна из крупнейших концертных организаций России.

Посетителей стенда Санкт-Петербурга ждет насыщенная программа, включающая презентации туристских маршрутов и турпродуктов для разных категорий путешественников, тематические викторины, а также выступления петербургских музыкантов.

Выставка ITE HCMC 2022 позволит не только укрепить партнерские связи профессионалов туриндустрии Вьетнама и Санкт - Петербурга с целью развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но и открыть новые возможности для продвижения туристского потенциала Петербурга на международной арене.

Вьетнамский рынок сегодня видится одним из перспективных с точки зрения въездного туризма, прежде всего, из-за дружественных отношений и взаимного культурного интереса между нашими народами.

Среди других факторов – большая численность населения; динамичный и стабильный экономический рост; растущее число людей с высоким социальным статусом, доходами и уровнем образования; а также возрастающий интерес к международным путешествиям, в том числе, ввиду отложенного спроса после пандемии, что представляет большой нереализованный потенциал в туристическом обмене.

Напомним, что участие Северной столицы в международных выставках является частью мероприятий единой информационной кампании Комитета по развитию туризма Санкт- Петербурга под лозунгом «Посетите Петербург», реализуемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», включающей также роуд-шоу и другие маркетинговые мероприятия.

Как рассказали также в Комитете по туризму, ITE HCMC — это крупнейшая во Вьетнаме выставка в области туризма и путешествий, поддерживаемая Министерством культуры, спорта и туризма и ежегодно привлекающая более 35 тыс. посетителей со всего мира.

Традиционно участниками выставки становятся национальные агентства по продвижению туризма, туристические ассоциации и агентства, туроператоры, отели, курорты, тематические парки, музеи, перевозчики и авиакомпании, организаторы выставок и различных мероприятий, представители по медицинскому и luxury туризму.

В этом году в выставке принимают участие ключевые для Вьетнама туристические рынки, среди которых - США, Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Россия, Румыния, Польша, Япония, Корея, Индия, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Кувейт.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга