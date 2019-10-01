Новости ANEX Tour полетит на Кубу на рейсах Nordwind Ранее стало известно о возвращении на кубинское направление туроператора Pegas Touristik

По информации АТОР, туроператор ANEX Tour объявил о начале продаж туров на Кубу. Туристам ANEX Tour с 1 октября будут доступны туры на остров Свободы, сформированные на базе прямых рейсов авиакомпании Nordwind. Ранее о старте продаж туров на Кубу на базе этой же перевозки объявил Pegas Touristik. Таким образом, на сегодняшний день, туры на Кубу с прямой перевозкой появились в ассортименте уже двух крупных туроператоров. ANEX Tour предлагает осенью и зимой туристам туры в Варадеро и на Кайо-Коко. Полетная программа из Москвы в Варадеро стартует 1 октября и продлится до 11 мая, а на Кайо-Коко – со 2 октября по 10 мая. Помимо туров в Варадеро и на Кайо-Коко, туристам будут доступны комбинированные турпакеты Гавана+Варадеро. В этих программах два дня туристы изучают кубинскую столицу, а далее едут в пляжные отели Варадеро. Купить тур в Варадеро на 10 ночей можно по цене от 251 тыс. руб. на двоих (включая топливный сбор) в отеле 4* «все включено». За отдых на Кайо-Коко ANEX Tour просит от 268 тыс. руб. на двоих на 10 ночей (отель 4* «все включено»). Напомним, что, как мы сообщали ранее, в беседе с нами советник по туризму посольства Республики Куба в РФ г-н Хуан Карлос Эскалона заявил, пока что туроператоры и авиакомпания не комментируют вопрос о том, каким именно маршрутом полетят туристы на Кубу в условиях «закрытого» неба над Европой, «и окончательно все станет ясно, когда состоится первый рейс». Однако г-н Эскалона предполагает, что, вероятнее всего, будет задействован тот же «северный маршрут», по которому российские туристы вывозились с Кубы в начале марта. В этом случае лайнер вылетает из Москвы в сторону Мурманска, огибает побережье Норвегии, и затем пересекает Атлантику в направлении Карибов. Также г-н Эскалона подчеркнул, что кубинская сторона надеется и на возобновление полетных программ других российских авиакомпаний. С начала года Кубу успели посетить около 40 тыс. россиян и, по его прогнозам, если несколько операторов вновь начнут летать на остров Свободы, до конца года Куба сможет принять еще около 60 тыс. наших туристов. Кроме того, г-н Эскалона выразил уверенность, что к Новому году на Кубе наверняка начнут принимать карты «Мир». Как отмечает АТОР, Куба стала второй в ассортименте ANEX Tour карибской страной после Доминиканы, которая будет доступна туристам в осенне-зимнем сезоне. При этом Доминикана пока предлагается в рамках комбинированных туров с пересадкой в Анталье. Также туристам будут доступны туры в Венесуэлу на прямых рейсах Conviasa. Эти туры предлагают TEZ Tourи «Интурист». В свою очередь Pegas Touristik сформировал туры в Венесуэлу на рейсах а/к Nordwind. /TOURBUS.RU

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