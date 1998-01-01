Новости Туризм в Петербурге: новые тенденции и прогнозы развития Топ-менеджеры ведущих отелей Северной столицы и эксперты в сфере туризма оценили прогнозы и перспективы развития петербургской туротрасли

Как рассказали нам в пресс-службе 30 августа Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в рамках конференции «Первый форсайт отельеров Санкт Петербурга» топ-менеджеры ведущих отелей Северной столицы и эксперты в сфере туризма обсудили результаты, которые отрасль достигла в текущем сезоне, а также оценили прогнозы и перспективы ее развития. В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Участники сфокусировали внимание на мерах поддержки отрасли гостеприимства, стратегиях продвижения Петербурга как туристского направления, анализе динамики бронирования отелей в текущем сезоне в сравнении с предыдущими годами и перспективах дальнейшего спроса. «На основе информации о работе туристской индустрии в Санкт Петербурге с начала пандемии был разработан уникальный комплекс мер поддержки городской сферы туризма, включающий «обнуление» земельного и имущественного налогов. Политические решения руководства города, признанные беспрецедентными в стране, основывались на расчетах и анализе вклада отрасли в экономику. Эти данные позволили нам оценить значимость отельного и других секторов, спрогнозировать выпадающие доходы и то, как они могут компенсироваться. Очевидно, что без взаимодействия с представителями сферы гостеприимства принятие каких-либо нормативных решений невозможно. Обратная связь с гостиницами и другими участниками индустрии необходима для выстраивания не только политики поддержки, но и общей стратегии по привлечению туристов в Петербург, а также для формирования новых туристских предложений нашего города и ведения совместной маркетинговой кампании», - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Согласно данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», представленным на конференции, в первом полугодии 2022 года, как и в 2021 году, преобладали три основные причины туристских поездок в Северную столицу: культурно-познавательный туризм, встреча с друзьями и родственниками и деловые цели. При этом доля событийного туризма выросла в городе в 2022 году до 8 % по сравнению с 2,6 % в 2021. В этом сезоне также существенно выросли траты российских туристов на посещение кафе и ресторанов, культурных объектов и мероприятий, приобретение сувенирной продукции. Заметно увеличился поток семей с детьми и, по оценкам экспертов, тренд на массовые размещения семей с детьми в отелях Петербурга можно рассматривать как долгосрочный. В числе других тенденций – расширение географии иностранных туристов, посещающих Санкт-Петербург: после пандемии в город начали чаще приезжать гости из ОАЭ, Катара, Ливана, Марокко и других восточных стран, которые, пересекая границу в Москве, посещают за одну поездку две столицы - Москву и Санкт Петербург. Около 52% иностранного турпотока в Петербург, по аналитическим данным «Турбарометра», обеспечивают страны дальнего зарубежья и порядка 48% приходится на представителей стран ближнего зарубежья. Для привлечения иностранных гостей, которые ключевым образом влияют на уровень загрузки гостиниц высоких категорий в Петербурге, Комитет по развитию туризма совместно с участниками отрасли в преддверии осенне-зимнего сезона запустил новый этап маркетинговой кампании «Добро пожаловать в Санкт Петербург!». Ее основная задача – ориентировать внимание и спрос путешественников на поездки в Северную столицу России. Информационная работа с зарубежными туристами сосредоточена на странах СНГ и азиатских направлениях. В дальнем зарубежье Петербург в августе впервые был представлен на Международной туристской выставке в Гонконге. В перспективе - роуд-шоу и участие Петербурга в выставках в Индии и Вьетнаме. Роуд-шоу запланированы также в Объединенных Арабских Эмиратах и на новом перспективном рынке - в Саудовской Аравии. Северная столица выйдет с презентацией на туристский рынок Ирана. Эксперты резюмировали, что актуальные позитивные тенденции развития отрасли позволяют делать оптимистичный прогноз и ожидать турпоток в Петербурге в этом году на уровне около 7 млн. /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

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