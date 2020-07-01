ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток в Крым снизился в завершившемся летнем сезоне на 19%

Туристический поток в Крым нынешним летом снизился на 19% по сравнению с летом прошлого года , сообщил сегодня республики Сергей Аксенов в четверг.

"Летний туристический сезон в Крыму состоялся. За июнь — август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года", — написал г-н Аксенов в своем Телеграм-канале.

Он объяснил такие показатели приостановкой полетов в Крым в конце февраля текущего года. "Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения", — отметил Аксенов.

В целом с начала года в Крыму отдохнули почти 5,3 млн человек. "Всего за январь — август 2022 года турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза", — написал г-н Аксенов.

Между тем, поток приезжающих на своих машинах и автодомах туристов резко вырос в Крыму в августе 2022 года, что отчасти он позволит полуострову компенсировать потери, связанные с закрытым авиасообщением, сообщил вчера «Интерфаксу» глава комиссии по автотуризму Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин.

"Туристы ждали открытия авиасообщения с Крымом, но пока этого не произошло. Купить железнодорожные билеты тоже довольно сложно. При этом загрузка Сочи и других курортов Краснодарского края близка к 100%. Поэтому автовладельцы отправились в Крым на своих машинах.

К примеру, 15 августа по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей, абсолютный рекорд за время с начала работы этой трассы. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тыс. 374 транспортных средств", — рассказал он.

По словам г-на Манина, для семьи с двумя детьми автопутешествие даже выгоднее, чем поездка на другом виде транспорта.

Кроме того, в летнем сезоне отели Крыма предлагали своим гостям-автотуристам бесплатные парковки. К акции подключились Симферополь, Евпатория, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие города.

/TOURBUS.RU