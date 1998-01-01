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ВТБ: 83% отпускников в этом году отдыхали в России

Банк ВТБ провел опрос об итогах завершившегося летнего сезона

По данным опубликованного сегодня опроса банка ВТБ, 47% респондентов провели прошедший летний отпуск в путешествиях, а 37% – на даче или в городе.

Как и в прошлом году, в основном туристы выбирали поездки по России: на них пришлось 83% от всех путешествий. Среди отпускников 13% в этом году предпочли внутренний туризм, хотя в прошлом году по стране практически не ездили.

А 9% отпускников, которые путешествовали за границу год назад, отказались от привычного отдыха за рубежом.

Основной мотив тех, кто в этом году только планирует отпуск, но не готов ехать за границу – высокая стоимость, на это указало 55%. Неудобства, связанные с логистикой или оплатой, отметили соответственно 16% и 23%.

При этом 75% от общего числа отпускников не отдыхали за рубежом ни в прошлом году, ни в этом.

В среднем на турпоездку по России в этом году россияне тратили меньше, чем в прошлом – 51 тыс. рублей против 54 тыс.

А вот средние расходы на отдых за рубежом выросли до 79 тыс. рублей на человека, в то время как год назад они составляли 73 тыс. рублей. За границей россияне расплачивались в основном картой российского банка (63%), а также наличными (57%).

Три четверти туристов как в России, так и за рубежом пытались сэкономить в поездке. Прежде всего путешественники стремились сократить расходы на размещение (43%) и меньше тратиться на развлечения (37%). Каждый третий искал возможность сэкономить на транспортных расходах, каждый четвертый – на питании.

Почти четверть туристов, как и в прошлом году, ни в чем себе не отказывали во время путешествий.

Турпоездки за рубеж, как в год назад – это преимущественно пляжный отдых, на него пришлось три четверти туров.

Москвичи путешествовали чаще жителей остальных городов – 55% против 45%. Они же чаще выбирали пляжные зарубежные курорты – 31% против 10%.

Поездки по России во время отпуска чаще, чем москвичи (75%), выбирали жители средних и крупных городов (86%).

Опрос проводился 8-19 августа среди жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1505 респондентов – клиентов различных банков.

При ответе на ряд вопросов им предлагалось выбрать несколько вариантов.

/TOURBUS.RU