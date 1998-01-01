Новости Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим в Россией При этом ЕС не согласовал полный запрет на выдачу виз россиянам

Страны Евросоюза не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам, но приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, - сообщил «Интерфакс». "ЕС не введет полный запрет на выдачу виз россиянам", — передает Bloomberg слова главы МИД, принявшего участие в неформальном совещании глав европейских внешнеполитических ведомств. В среду в Праге прошла неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что страны-члены блока имеют разные позиции по визовому вопросу, однако он "будет работать для достижения единства, единой и общей позиции". Также ранее в среду газета The Financial Times сообщала, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам, которые значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне. Приостановка действия соглашения между Евросоюзом и Россией об облегченном визовом режиме значительно снизит количество виз, выдаваемых гражданам РФ, заявил в свою очередь в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге. Он подчеркнул, что процесс выдачи виз россиянам в целом станет "более сложным и длительным", что и приведет к снижению числа выдаваемых виз. Г-н Боррель добавил, что совместный подход ЕС в плане визовой политики "предотвратит потенциальный визовый шопинг со стороны россиян".При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не хочет изолировать себя от граждан РФ. "Мы не хотим отрезать себя от российского гражданского общества", — сказал г-н Боррель. Он также уточнил, что паспорта, выданные российскими властями на территории Украины, не будут признаваться в ЕС. Министры также поручили Еврокомиссии изучить сотни тысяч визовых заявлений россиян, которые находятся на рассмотрении. Портал Euronews отмечает, что сторонниками приостановки действия соглашения стали Германия, Франция, Португалия и Испания. В этих странах считают, что меры по отношению к россиянам не должны быть радикальными, в том числе въезд должен быть сохранен и для туристов. Комментируя решение ЕС, Ассоциация туроператоров России отмечает, что оно «такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до 6 месяцев. Кроме того, долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однократный «шенген», выдаваемый строго под даты поездки – такова будет типичная и самая распространенная схема. В то же время россияне, у которых есть многократные визы, по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока действия своего «шенгена». /TOURBUS.RU

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