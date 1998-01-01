Южная Корея отменила ПЦР-тесты для прибывающих туристов

Власти Южной Кореи приняли решение ослабить антиковидные ограничения и отменить требование ПЦР-тестов для прибывающих путешественников, сообщает телеканал Channel NewsAsia (CNA) со ссылкой на Минздрав республики и «Интерфакс».

"Все прибывающие путешественники, будь то граждане Южной Кореи или иностранцы, перед посадкой на борт самолета или морского судна, с 3 сентября не должны предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста", — цитирует телеканал вице-министра здравоохранения Ли Киила.

Как отмечает CNA, послабления были сделаны, поскольку пик очередной волны коронавируса был пройден и, по мнению правительства, сейчас распространение штамма "омикрон" может замедлиться.

По словам вице-министра, туристам по-прежнему необходимо будет проходить ПЦР-тест в течение первых 24 часов после прибытия в Южную Корею.

В настоящее время для посещения Южной Кореи путешественникам необходимо предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки или с результатом экспресс-теста на антиген (за 24 часа).

Напомним, что в прошлом месяце мы сообщали, что в Южной Корее для оплаты покупок начали принимать карты системы «Мир». "В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", — сообщили в техподдержке платежной системы. Там уточнили, что на данный момент снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее не получится.

BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек. Ее сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.

/TOURBUS.RU