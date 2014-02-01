Новости Жозеп Боррель: «Ожидается политическое решение по теме визовых ограничений» Главы МИД стран ЕС обсуждают сегодня в Праге вопросы получения россиянами «шенгена»

Сегодня в Праге проходит неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, в ходе которой будут обсуждаться изменения в процедуре выдачи шенгенских виз для россиян. Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вынесла решение этой проблемы на уровень национальных правительств стран ЕС. Так, страны Балтии и Чехия поддерживают идею ограничения и даже за полный запрет выдачи виз гражданам России, другие страны — Германия, Греция, Кипр и Франция выступают против таких жестких мер. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, как сообщает «Интерфакс», сегодня пообещал работать над тем, чтобы страны блока на неформальной встрече в Праге выработали единую позицию по теме визовых ограничений для россиян. "Есть разные позиции среди стран-членов блока. Я буду работать для достижения единства, единой и общей позиции. Мы не можем себе позволить не быть едиными по такой важной теме", — сказал он. Он также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях. Нидерланды между тем выступают за введение запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, заявил во вторник в эфире телерадиоканала RTL глава МИД страны Вопке Хукстра. Однако, по мнению министра, эта мера должна применяться именно по отношению к туристам, в то время как студентам, беженцам или для семейных визитов визы нужно продолжать выдавать. Он добавил, что планирует обсудить эту ситуацию в Праге с коллегами по ЕС. Глава МИД Германии Анналена Бербок предложила в свою очередь приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, однако высказалась против полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам, сообщают немецкие СМИ. Г-жа Бербок, в частности, подчеркнула, что предложение о приостановке соглашения может послужить "связующим мостом" между странами блока, которые призывают остановить выдачу виз гражданам РФ, и государствами, не поддерживающими никакие визовые ограничения. Глава МИД ФРГ пояснила, что приостановка действия соглашения об облегчении визового режима предусматривает прекращение выдачи россиянам многолетних многоразовых виз в ЕС. Помимо этого, страны блока смогут проводить проверки заявок россиян на визу. Со своей стороны, западные СМИ сообщают, что Бербок при этом высказалась за то, чтобы не принимать в дальнейшем более жестких мер в плане визовых ограничений. Ранее во вторник газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС по-прежнему не все страны считают целесообразным полный запрет на выдачу виз гражданам России. По данным издания, перед встречей глав МИД стран ЕС в Праге на этой неделе Франция и Германия разослали сообщения другим странам Евросоюза, в которых указали, что запрет на визы "лишь оттолкнет россиян от Европы и обострит разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, преимущественно, восточных стран". Газета указывает, что на встрече в Праге позже на этой неделе министры иностранных дел, вероятно, придут к соглашению на политическом уровне о том, чтобы сделать процесс выдачи виз россиянам более медленным и увеличить стоимость их получения. /TOURBUS.RU

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