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31 августа
Из лоукостера — в супермаркет
Экс-глава авиакомпании «Победа» и туроператора Sunrise tour Андрей Калмыков стал гендиректором сети магазинов "Перекресток"
Генеральным директором сети супермаркетов "Перекресток", принадлежащей X5 Group, назначен Андрей Калмыков, сообщила пресс-служба холдинга Х5.
Ранее Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", до этого — первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России, руководил туристической компанией Sunrise tour.
"Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов", — заявил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман.
Г-н Калмыков, в свою очередь, пообещал сделать "Перекресток" "самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов".
Как сообщалось ранее, в январе руководивший "Перекрестком" Владислав Курбатов был назначен гендиректором сети магазинов "Пятерочка" (также принадлежит Х5). Одновременно исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" был назначен Владимир Садовин, который начал работать в Х5 в 2021 году в должности директора по стратегическому маркетингу. С 2004 по 2018 гг. он возглавлял сеть супермаркетов "Азбука вкуса".
Как напоминает РБК, г-н Калмыков был гендиректором лоукостера «Победа» до начала марта 2022 года, он занимал этот пост с момента основания компании в 2014 году.
Тогда он в письме сотрудникам заявил, что остается в России и будет развивать проекты, где «в текущих условиях сможет принести больше пользы». Представитель авиаперевозчика объяснил уход г-на Калмыкова личным решением.
«Когда рейс в Сочи занимает 4,5 часа и топливо стоит 60 тыс. руб. за т, речь уже не идет об эффективном решении задач, это исключительно вопрос обеспечения транспортной доступности, связанности любой ценой вне зависимости от себестоимости», — пояснил он, отметив, что такая задача гораздо проще.
//TOURBUS.RU
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