Новости Из лоукостера — в супермаркет Экс-глава авиакомпании «Победа» и туроператора Sunrise tour Андрей Калмыков стал гендиректором сети магазинов "Перекресток"

Генеральным директором сети супермаркетов "Перекресток", принадлежащей X5 Group, назначен Андрей Калмыков, сообщила пресс-служба холдинга Х5. Ранее Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", до этого — первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России, руководил туристической компанией Sunrise tour. "Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов", — заявил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман. Г-н Калмыков, в свою очередь, пообещал сделать "Перекресток" "самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов". Как сообщалось ранее, в январе руководивший "Перекрестком" Владислав Курбатов был назначен гендиректором сети магазинов "Пятерочка" (также принадлежит Х5). Одновременно исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" был назначен Владимир Садовин, который начал работать в Х5 в 2021 году в должности директора по стратегическому маркетингу. С 2004 по 2018 гг. он возглавлял сеть супермаркетов "Азбука вкуса". Как напоминает РБК, г-н Калмыков был гендиректором лоукостера «Победа» до начала марта 2022 года, он занимал этот пост с момента основания компании в 2014 году. Тогда он в письме сотрудникам заявил, что остается в России и будет развивать проекты, где «в текущих условиях сможет принести больше пользы». Представитель авиаперевозчика объяснил уход г-на Калмыкова личным решением.



В интервью «Коммерсанту» в конце марта экс-глава «Победы» заявил, что решение об уходе было непростым, но взвешенным. Как пояснил г-н Калмыков, теперь, после введения западных санкций и проблем с иностранными лизингодателями, перед авиакомпаниями встали совершенно другие задачи. «Когда рейс в Сочи занимает 4,5 часа и топливо стоит 60 тыс. руб. за т, речь уже не идет об эффективном решении задач, это исключительно вопрос обеспечения транспортной доступности, связанности любой ценой вне зависимости от себестоимости», — пояснил он, отметив, что такая задача гораздо проще.



Андрей Калмыков тогда говорил, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», «больше всего из ретейла». По его словам, пока он не рассматривает их, поскольку хочет «сделать паузу». В другую. авиакомпанию при этом пойти г-н Калмыков был не готов, поскольку, по его мнению, «из обычной компании невозможно сделать успешную». //TOURBUS.RU

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