ANEX Tour полетит в Таиланд через Анталью

Комбинированная программа с перелетом из Турции на Пхукет рейсами а/к Mavi Gok начнется 26 октября

Как сообщает АТОР, ANEX Tour, помимо туров в Таиланд, сформированных на базе «Аэрофлота» и стыковочных регулярных рейсов, принял решение предложить своим туристам туры на Пхукет из Антальи, сформированных на прямых рейсах турецкой авиакомпании Mavi Gok.

Анталья, как отметили в ANEX Tour, в предстоящем осеннем сезоне будет представлять собой важный транспортный узел для дальнемагистральных направлений.

Старт программы намечен на 26 октября. Запланированная частота вылетов из Антальи – два раза в неделю, по средам и субботами. На данных рейсах будут доступны места в экономическом и бизнес-классе.

На данный момент туры в Таиланд от ANEX Tour рассчитаны с вылетом из Антальи. Такие предложения, говорят в компании, могут быть также интересны туристам, проживающим в Турции или туристам, привыкшим самостоятельно посещать страну.

Но, как отметили в пресс-службе ANEX Tour , в ближайших планах туроператора – предложить туристам комбинированные туры Анталья+Пхукет.

«Планируем рассчитать туры в Таиланд с дополнительными авиабилетами из городов России до Антальи. Таким образом, формат туров будет комбинированный и может иметь несколько дней отдыха в Анталье до или после рейса на Пхукет в зависимости от программы», – сообщили в ANEX Tour.

Финальный список городов вылета, откуда будет доступен комбинированный тур в Таиланд будет зависеть от наличия на осенне-зимний сезон прямых рейсов в Анталью из конкретного города.

«В самое ближайшее время мы планируем завершить расчет комбинированных туров с вылетом из семи городов – Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Москва, Самара, Сочи, Уфа», – сообщили в ANEX Tour.

«В осенне-зимнем сезоне программы в Анталью сохраняются, при этом спрос на эти рейсы становится ниже относительно летних месяцев, соответственно стоимость авиабилетов в Анталью в зимние месяцы выгоднее», – отметили в пресс-службе ANEX Tour.

Купить тур на Пхукет с вылетом из Антальи рейсами Mavi Gok сейчас можно за 189 тыс. руб.на двоих на 8 ночей, одна из которых в полете (отель 4* на базе завтраков.

Напомним, что в конце октября Москву и Таиланд снова свяжут прямые рейсы: «Аэрофлот» будет выполнять прямые перелеты на остров Пхукет ежедневно.

Также с 29 октября заявлены еженедельные рейсы «Уральских авиалиний» из Владивостока в Лаос, которыми, по мнению экспертов, также будут пользоваться для перелетов в Таиланд жители Дальнего Востока.

/TOURBUS.RU