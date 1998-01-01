Санкт-Петербург с большим успехом представили в столице Азербайджана

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга провело в отеле Hyatt в Баку профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

30 августа Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга успешно провело в отеле Hyatt в Баку профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

Это событие завершило серию презентаций Санкт-Петербурга в странах СНГ. До этого в конце июля делегация профессионалов турбизнеса уже с успехом посетила Алматы и Нур-Султан в Казахстане.

Это первое подобное профессиональное мероприятие Санкт-Петербурге в столице Азербайджана с 2017 года. Ожидания организаторов полностью оправдались - интерес местных турфирм к деловым встречам с коллегами из Санкт-Петербурга оказался очень высоким. Презентации и воркшоп посетили 85 представителей туристического рынка Баку.

Туроператоры и музеи презентовали туристские программы, интересные туристские места на карте города, идеи для конструирования разнообразных индивидуальных маршрутов. Помимо классических достопримечательностей участники роуд-шоу показали уже ставшие популярными у туристов объекты «Новой географии Санкт-Петербурга».

В их числе - реставрационный центр Эрмитажа «Старая деревня», Думская башня, Никольские ряды, остров Новая Голландия, галерея современного искусства Эрарта, Кронштадт, различные креативные пространства города - Люмьер-Холл, Севкабель Порт.

Как отметил в своём выступлении торговый представитель Российской Федерации в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов, «в последнее время туризм из Азербайджана в РФ демонстрирует положительную динамику. Прогнозируем, что по итогам года страна войдёт в Топ-10 стран-поставщиков туристов в Россию и Санкт-Петербург».

Гости мероприятия приняли участие в двенадцати презентациях, провели многочисленные деловые встречи с участниками в рамках воркшоп. А также в неформальной обстановке гала-ужина узнали больше о городе на Неве - поучаствовали в конкурсах на знание достопримечательностей города, прикоснулись к русской культуре. Музыкальная программа собрала самые известные песни о С-Петербурге. Никого не оставило равнодушным адажио из балета Чайковского «Щелкунчик». Во во время лотереи были разыграны полезные призы от участников роуд-шоу – проживание в отелях города, экскурсии, билеты в музеи, сувениры.

В ходе роуд-шоу азербайджанские участники высоко оценили туристский потенциал Петербурга и выразили заинтересованность в совместных бизнес-проектах и активизации продаж туров в северную столицу России.

«Сегодня мы узнали много нового о С-Петербурге. Теперь я сама очень хочу побывать в вашем городе и в дальнейшем продавать туры в С-Петербург. Архитектура, музеи, дворцы, мосты, история - все это будет очень интересно нашим туристам», - отметила генеральный директор компании ELM Travel Лейла Джафарова.

«Мне очень понравилось сегодняшние презентации. Хотя я бывал в Санкт-Петербурге много раз, я открыл город с новой стороны. Заинтересовали новые объекты, музеи, курорт на Финском заливе, о которых я раньше не знал.

Такие живые встречи очень нужны. Уверен, поездки в Петербург будут востребованы у наших взыскательных клиентов», - так прокомментировал мероприятие генеральный директор агентства Friday Travel Александр Крамаренко.

В свою очередь участники из Санкт-Петербурга уверены в хорошей отдаче от роуд-шоу, проведённых в странах СНГ.

Тем временем, Петербургский ГТИБ объявил о расширении географии продвижения города. Осенние презентации Санкт-Петербурга в России и за рубежом продолжатся в сентябре-октябре в четырёх городах Индии и Объединённых Арабских Эмиратов.

/TOURBUS.RU