В октябре «Интурист» повезет туристов в Доминикану через Анталью

Вслед за турами в Венесуэлу туроператор «Интурист» предложит туристам и пакетные туры в Доминикану с перелетом через Анталью, - сообщает сегодня ассоциация туроператоров.

Полетная программа с отправлением из Москвы по маршруту Москва-Анталья-Ла Романа стартует с 17 октября. Вылеты запланированы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Для бронирования доступны заезды на 9 и 12 ночей – из них две ночи в дороге.

Как сообщили в пресс-службе «Интуриста», в рамках программы возможен перелет из Москвы в Анталью на рейсах авиакомпаний Azur air или Turkish Airlines. Маршрут Анталья – Ла Романа будет обслуживать одна из новых турецких авиакомпаний на лайнерах Boeing 777-300. В стоимость перевозки уже включено 20 кг бесплатного багажа.

Логистика перелета построена таким образом, чтобы туристы провели ночь в дороге.

Так, при отправлении из Москвы в Анталью на рейсе Azur air в 19.15, прибытие в Турцию запланировано в 01:00 по местному времени. Стыковка удобная: уже в 04:05 рейс Mavi Gok Aviation отправляется в Ла-Роману. Прибытие в Доминикану – в 10:10 местного времени.

Кроме Москвы, такие пакетные туры в Доминикану также появятся у «Интуриста» и на вылетах из Екатеринбурга.

По данным «Интуриста», стоимость пакетного тура в Доминикану с отправлением из Москвы 17 октября в отель 4* (все включено») – от 261 тыс. руб. на двоих. На новогодние праздники тур с питанием «все включено» в отель 4* обойдется от 382 тыс.руб. на двоих.

/TOURBUS.RU