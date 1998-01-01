Российских туристов позвали в путешествие по трассе «Холмогоры»

В Москве прошёл премьерный показ и встреча со съёмочной группой второго сезона трэвел-шоу о путешествиях по Центральной России, запущенного цифровым туристическим сервисом RUSSPASS, - сообщает наш специальный корреспондент.

В новом сезоне создатели шоу вдохновились поездками по Центральной России и расскажут про лучшие маршруты по двум десяткам городов: Ярославлю, Коломне, Серпухову и другим.

Одним из самых перспективных и насыщенных объектами туристического показа направлений для наиболее популярного сейчас двух- трехдневного отдыха является федеральная трасса М8 «Холмогоры», ведущая из Москвы в Архангельск через Ярославль.

И не случайно премьерный ролик авторы посвятили путешествию из Москвы в Ярославль через Сергиев Посад и Переславль-Залесский, где ведущая увидела колокола Свято-Троицкой Сергиевой лавры, попробовала фермерский сыр в частной сыроварне, заглянула на дачу художника Константина Коровина в селе Охотино и, наконец, прогулявшись по улицам Ярославля, увидела макет Золотого кольца России.

Выбор, как отмечали эксперты, вполне мог быть и иным — трасса М8 имеет мало равных в России по насыщенности историко-культурными и иными достопримечательностями, многие из которых даже бывалым путешественникам мало известны.

Например, музей Ежа Петровича, музей топора неподалёку от небольшого городка Петровска, музей-усадьба Леонтьевых (там же), целый комплекс музеев в посёлке Семибратово (полпути между Ростовом Великим и Ярославлем), музеи «ямщицкой столицы» Гаврилова Яма, живописный, но лежащий в стороне от больших дорог комплекс Николо-Сольбинского монастыря и т. п.

«В Центральном федеральном округе много интересных мест, о которых не знают путешественники, – рассказал Сергей Зимин, директор турсервиса RUSSPASS. – В наших трэвел-шоу мы покажем эти места, а также расскажем о межрегиональных маршрутах — так, чтобы было удобно планировать поездки на выходные и искать для себя новые идеи для путешествий».

Г-н Зимин отметил также, что в каждом путешествии ведущую сопровождают профессиональные гиды и экскурсоводы и показать их работу – еще одна важная задача проекта.

Из следующих выпусков можно будет узнать о путешествиях в другие регионы Центральной России, раскрыть секреты ивановского ситца, увидеть древние стены Владимира и Суздаля, множащиеся музейные пространства Тулы и наукоград Обнинск.

Цифровой туристический сервис RUSSPASS, помогающий спланировать путешествия по стране, разработан по инициативе столичных властей. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.

/TOURBUS.RU