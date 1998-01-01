Российские туроператоры возвращаются на остров Свободы

По информации Ассоциации туроператоров, компания «Пегас Туристик» анонсировала запуск с октября полетной программы на Кубу на крыльях авиакомпании Nordwind Airlines.

Прямые перелеты в Варадеро стартуют с 1 октября с частотой четыре раза в неделю. Маршрут Москва-Варадеро будет обслуживаться на лайнерах Вoeing-777-300ER. Заявленное время в пути – 13 часов.

При этом доступны туры продолжительностью туров от 4 до 21 ночи. Пакетный тур в Варадеро с вылетом из Москвы 1 октября на 10 ночей обойдется от 286 тыс. руб. на двоих. Недельный тур на новогодние праздники – от 312 тыс. руб. на двоих.

Полётная программа на Кайо-Коко на Вoeing-777-300ER запланирована со 2 октября с частотой 3/4 раза в неделю. Возможны заезды от двух до 30 ночей. Стоимость пакетного тура на 10 ночей на старте программы – от 270 тыс. руб. Пакетный тур на 7 ночей на Новый год – от 343 тыс. руб. на двоих.

Главный вопрос, который вызвало это сообщение — как будет осуществляться перелет в условиях «закрытого» для отечественных авиакомпаний неба над Европой?

Как отметил в беседе с нами советник по туризму посольства Республики Куба в РФ г-н Хуан Карлос Эскалона, пока что туроператор и авиакомпания не комментируют этот вопрос, «и окончательно все станет ясно, когда состоится первый рейс».

Однако г-н Эскалона предполагает, что, вероятнее всего, будет задействован тот же «северный маршрут», по которому российские туристы вывозились из Кубы начале марта. В этом случае лайнер вылетает из Москвы в сторону Мурманска, огибает побережье Норвегии, и затем пересекает Атлантику в направлении Карибов.

Также г-н Карлос Эскалона подчеркнул, что кубинская сторона надеется и на возобновление полетных программ других российских авиакомпаний. С начала года Кубу успели посетить около 40 тыс. россиян и, по его прогнозам, если несколько операторов вновь начнут летать на остров Свободы, до конца года Куба сможет принять еще около 60 тыс. наших туристов.

Кроме того, г-н Эскалона выразил уверенность, что к Новому году на Кубе наверняка начнут принимать карты «Мир».

Отметим также, что для въезда на Кубу россиянам не нужны сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов на ковид. Тем не менее, по прибытии на территорию Кубы по-прежнему у проводятся выборочные ПЦР-тесты на COVID-19.

Кроме того, за 72 часа до поездки россиянам необходимо заполнить в онлайне специальную электронную форму, используемую кубинскими таможенными, иммиграционными и медицинскими службами.

/TOURBUS.RU



