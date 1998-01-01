|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
30 августа
Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году
Предстоящие январские праздники продлятся девять дней, февральские - четыре, майские - семь
Правительство утвердило календарь праздников и выходных в 2023 году, следует из сообщения Кабинета министров России.
При этом 1 и 8 января приходятся на выходные (воскресенье), поэтому их решили перенести на 24 февраля и 8 мая, из-за чего в эти месяцы у россиян будут длинные выходные, по четыре дня подряд.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72