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30 августа
Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году
Предстоящие январские праздники продлятся девять дней, февральские - четыре, майские - семь

Правительство утвердило календарь праздников и выходных в 2023 году, следует из сообщения Кабинета министров России.
Отдыхать россияне будут зимой девять дней подряд, с 31 декабря (это суббота) по 8 января. Первый рабочий день нового года выпадает на понедельник, 9 января.

При этом 1 и 8 января приходятся на выходные (воскресенье), поэтому их решили перенести на 24 февраля и 8 мая, из-за чего в эти месяцы у россиян будут длинные выходные, по четыре дня подряд.
А вот 8 марта выпадает на среду, этот день будет отдельным выходным среди недели.

День России, который отмечают 12 июня, в 2023 году приходится на понедельник, так что отдыхать в июне можно будет три дня подряд.
Три выходных дня также будут в ноябре: День народного единства, который отмечают 4 ноября, приходится на субботу, поэтому следующий понедельник, 6 ноября, также будет нерабочим.

Таким образом, в 2023 году нерабочими будут:
с 1 по 8 января;
с 23 февраля по 26 февраля;
8 марта;
с 29 апреля по 1 мая;
с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 4 по 6 ноября.

/TOURBUS.RU


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