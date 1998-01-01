Правительство утвердило график праздничных дней в 2023 году

Предстоящие январские праздники продлятся девять дней, февральские - четыре, майские - семь

Правительство утвердило календарь праздников и выходных в 2023 году, следует из сообщения Кабинета министров России.

Отдыхать россияне будут зимой девять дней подряд, с 31 декабря (это суббота) по 8 января. Первый рабочий день нового года выпадает на понедельник, 9 января.



При этом 1 и 8 января приходятся на выходные (воскресенье), поэтому их решили перенести на 24 февраля и 8 мая, из-за чего в эти месяцы у россиян будут длинные выходные, по четыре дня подряд.

А вот 8 марта выпадает на среду, этот день будет отдельным выходным среди недели.



День России, который отмечают 12 июня, в 2023 году приходится на понедельник, так что отдыхать в июне можно будет три дня подряд.

Три выходных дня также будут в ноябре: День народного единства, который отмечают 4 ноября, приходится на субботу, поэтому следующий понедельник, 6 ноября, также будет нерабочим.



Таким образом, в 2023 году нерабочими будут:

с 1 по 8 января;

с 23 февраля по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

/TOURBUS.RU

