Новости Politico: Россиянам будет труднее получить «шенген», но полного запрета не последует Франция и Германия обнародовали свою позицию по «визовому вопросу» перед встречей глав МИД стран ЕС

В Евросоюзе по-прежнему не все страны считают целесообразным введение полного запрета на выдачу виз гражданам России, сообщает сегодня газета Politico, которую цитирует «Интерфакс». "Даже такая относительно недорогая и малорискованная инициатива вызывает мало интереса у Европы, не говоря уже о более жестких новых мерах", — пишет издание. Согласно изданию, перед встречей глав МИД стран ЕС в Праге на этой неделе Франция и Германия разослали сообщения другим странам-членам Евросоюза, в которых указали, что запрет на визы "лишь оттолкнет россиян от Европы и обострит разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, преимущественно, восточных стран". Газета указывает, что на встрече в Праге позже на этой неделе министры иностранных дел, вероятно, придут к соглашению на политическом уровне о том, чтобы сделать процесс выдачи виз россиянам более медленным и увеличить стоимость их получения. Кроме того, согласно Politico, страны ЕС "ограничены в пространстве для маневра" в вопросе новых ограничений против России, поскольку в Европе растет обеспокоенность из-за роста инфляции и цен на энергоносители. "Просто почти все варианты уже использованы, и сейчас, правда, сложно найти эффективные меры, которые не будут болезненными для нас", — приводит издание слова неназванного европейского дипломата. Тем не менее, в сообщении, разосланном Берлином и Парижем, говорится, что ЕС должен "поддерживать и расширять санкции против российской политической, военной и экономической элиты". О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее говорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет — Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России. Напомним, что позавчера газета Financial Times Министры также сообщала, что иностранных дел стран ЕС поддержат идею приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Три чиновника ЕС, участвующих в переговорах по этой теме, сказали газете, что политическую поддержку такому решению выразят в ходе двухдневной встречи, которая начнется в Праге во вторник. Если решение о приостановке действующего соглашения в итоге будет принято, россиянам, подающим заявления на визу стран — членов ЕС, придется собирать больше документов, их рассмотрение будет занимать больше времени, а стоимость подачи заявления вырастет, - отметило издание. Как напоминает РБК, соглашение между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза было ратифицировано Россией в марте 2007 года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Документ не регулирует такие вопросы, как отказ в выдаче визы, признание проездных документов, подтверждение достаточных средств к существованию, отказ во въезде в страну или высылка из нее.

Соглашение также устанавливает единый сбор за оформление виз — €35. /TOURBUS.RU



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