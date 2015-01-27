Royal Jordanian передумал летать в Москву

Как мы сообщали ранее, на прошлой неделе было официально объявлено, что авиакомпания Royal Jordanian с 30 октября планирует запуск регулярных рейсов из Аммана в Москву. Вылеты из Домодедово были заявлены три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Маршрут должен был обслуживаться лайнерами Airbus A319, время в пути – 4 часа 30 мин.

Билеты «туда-обратно» в первой половине ноября можно было купить за 86,4 тыс. руб. на одного, а в начале декабрея можно было подобрать перелеты за 43 тыс. руб. в обе стороны. .

Кроме того, интерес вызывало то обстоятельство, что у Royal Jordanian есть удобные варианты стыковок для перелетов в страны Ближнего Востока, Северной Америки, Европы и ЮВА. Так, иорданская авиакомпания летает в Бангкок, Тунис, Египет (Шарм-эль-Шейх).

На внутреннем рейсе Royal Jordanian из Аммана можно долететь до иорданского курорта Акаба на Красном море.

Как сообщал ранее АТОР, туроператоры уже успели рассчитать туры в Иорданию на базе новой прямой перевозки.

«Появление прямых рейсов из Москвы положительно скажется на спросе, при условии адекватных цен на билеты. Долетев до Аммана, не составляет труда добраться до любого курорта Иордании, либо индивидуальным трансфером, либо внутренним перелётом. Наши клиенты ранее чаще пользовались именно наземными трансферами», – отметили в пресс-службе «Интуриста».

Между тем, вчера АТОР принформировал, что из системы бронирования Royal Jordanian и билетных агрегаторов исчезли прямые перелеты по маршруту Амман-Москва-Амман, которые ранее анонсировала иорданская авиакомпания.

По сообщению пользователей в телеграм-канале АТОР, в воскресенье они получили уведомление о том, что их рейс из Москвы в Амман отменен.

В российском представительстве Royal Jordanian сообщили, что официальные причины «исчезновения» рейсов между Амманом и Москвой им неизвестны. Пассажирам рекомендовали обращаться за возвратом средств за авиабилеты по месту их приобретения.

По данным источников АТОР, известие о том, что Royal Jordanian убрала из продажи российские рейсы, стало новостью и для представителей аэропорта «Домодедово»: в понедельник они также обращались в представительство авиакомпании с просьбой прояснить ситуацию.

Эксперты АТОР предполагают, что, скорее всего, речь идет не отмене полетной программы Royal Jordanian в Москву, а ее переносе – на более поздний срок.

«Вероятно, иорданский перевозчик все еще не решил всех проблем с авиастраховкой, покрывающей полеты в Россию», – поясняют наблюдатели.

По их прогнозам, ситуация может проясниться до 15 сентября.

/TOURBUS.RU